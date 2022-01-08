Kendisi gibi ünlü oyuncu olan Tuvana Türkay ile benzerlikleri sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen’in ikizine bakın!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle son zamanların en çok konuşulan ismi olan Fahriye Evcen'in ikizi gibi benzeyen bir oyuncu ortaya çıktı. Kendisi gibi oyuncu olan Tuvana Türkay ile birbirlerine bir hayli benzeyen fotoğraflarını görenler şaşkına uğruyor. 35 yaşındaki Evcen 12,4 milyon takipçili İnstagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla güzel oyuncu Türkay'a benzerliği ile dikka çekiyor. İşte ikilinin benzerliklerini gözler önüne seren o fotoğraflar...