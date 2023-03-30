Kendinden yeni bir Elçin yarattı! Elçin Afacan son haliyle ağızları açık bıraktı o tontiş hallerinden eser kalmadı! 28 kilo veren Elçin...
Çoğumuz onu esas kızın yakın arkadaşını canlandırdığı rollerle hatırlıyoruz... Sevimli ve sempatik halleriyle herkesin sempatisini kazanan Elçin Afacan 28 kilo verdi ve kendisinden yepyeni bir Elçin yarattı. Son haliyle görenleri şaşkına çeviren ve büyük bir değişim geçiren Elçin Afacan dikkat çeken paylaşımlarına sosyal medya hesabında devam ediyor. İşte Elçin Afacan'ın son hali...
30.03.2023 16:05 - Son Güncelleme: 30.03.2023 16:05
32 yaşındaki güzel oyuncunun şekeri ve gluteni hayatından çıkardığı ve egzersiz yaptığı haberi gündem olmuştu. Elçin Afacan bu şekilde bir yılda 28 kilo vermişti.