Kendinden yeni bir Elçin yarattı! Elçin Afacan son haliyle ağızları açık bıraktı o tontiş hallerinden eser kalmadı! 28 kilo veren Elçin...

Şimdilerde oyuncunun fotoğraflarına "Çok kilo vermişsin bunu nasıl yaptın", "Çok güzel olmuşsun", "Güzeldiniz.. Daha da güzel olmuşsunuz", "Bu ne güzellik" yorumları yapılıyor.

İşte başta Elçin Afacan olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.