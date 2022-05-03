Kendall Jenner'ın göğüsleri ortada! Siyah kuğuya benzetildi Met Gala 2022'de transparan elbisesiyle olay oldu!
Kendall Jenner'ın göğüsleri ortada! Siyah kuğuya benzetildi, Met Gala 2022'de transparan elbisesiyle olay oldu. ABD'de Moda Antolojisi temasıyla gerçekleşen etkinlikte Kendall Jenner, kostümüyle gündeme bomba gibi düştü. Transparan elbisesinin içinde siyah birkuğu gibi görünen Kendall Jenner, Met Gala 2022'ye damga vurdu.
03.05.2022 12:41 - Son Güncelleme: 03.05.2022 12:47
Kendall Jenner'ın göğüsleri ortada! Siyah kuğuya benzetildi Met Gala 2022'de transparan elbisesiyle olay oldu.
"Moda antolojisi" temasıyla düzenlenen etkinlikte ünlülerin giydiği tasarımlar ve kıyafetler gündem oldu. Kendall Jenner'ın tercih ettiği tasarım çok konuşuldu, kaşlarını boyaması ise şaşırttı.
Transparan elbisesi ile adından söz ettiren Kendall Jenner'ın boy gösterdiği defile kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi, Jenner'ın boyu ise merak konusu oldu.