Kenan Işık’ın o görseli yürekleri param parça etti! Yaklaşık 9 yıldır komadaydı! ’Kenan’da yaralar yok’ Ailesiyle o fotoğrafını kimse görmedi! Meğer son hali...

Ünlü sunucu ve oyuncu Kenan Işık'ın geçmiş yıllardaki fotoğrafları sevenleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 9 yıl önce komaya giren Işık hakkında 3 isimden açıklama gelmişti. Önce 74 yaşındaki sunucu hakkında 'Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz.' denmiş, ardından da eşi Beril Işık iddiaları yalanlamıştı. İşte Kenan Işık'ın sağlık durumu ve hafızalardaki son hali...