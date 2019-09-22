Kenan Işık ile ilgili ortaya çıkan bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı (Kenan Işık sağlık durumu nasıl? Son sağlık durumu)

Kenan Işık, 2014 yılının Mart ayında gittiği spor salonunda saunadan çıktığı sırada ayağı kaymış ve yere düşüp başını çarpmıştı. Hastanede müşahede altında tutulan Kenan Işık o günden bu yana hala tedavi görüyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında uzunca bir süre sunuculuk yapan Kenan Işık sağlık durumu nasıl? İşte 2014 yılından beri tedavi altında tutulan Kenan Işık'ın son sağlık durumu. Kenan Işık ile ilgili vatandaşlar 'Uyandı mı?' sorusunun yanıtını arıyor. Son durumu merak edilen Kenan Işık'ın bu fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte Kenan Işık'ın ve ünlülerin gençlik fotoğrafları. Tam adı Yusuf Kenan Işık olan oyuncu 1947 yılında Malatya Yeşilyurt'ta dünyaya gelmiştir.

22.09.2019 10:53 - Son Güncelleme: 22.09.2019 10:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





