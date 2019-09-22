Kenan Işık ile ilgili ortaya çıkan bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı (Kenan Işık sağlık durumu nasıl? Son sağlık durumu)
Kenan Işık, 2014 yılının Mart ayında gittiği spor salonunda saunadan çıktığı sırada ayağı kaymış ve yere düşüp başını çarpmıştı. Hastanede müşahede altında tutulan Kenan Işık o günden bu yana hala tedavi görüyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında uzunca bir süre sunuculuk yapan Kenan Işık sağlık durumu nasıl? İşte 2014 yılından beri tedavi altında tutulan Kenan Işık'ın son sağlık durumu. Kenan Işık ile ilgili vatandaşlar 'Uyandı mı?' sorusunun yanıtını arıyor. Son durumu merak edilen Kenan Işık'ın bu fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte Kenan Işık'ın ve ünlülerin gençlik fotoğrafları. Tam adı Yusuf Kenan Işık olan oyuncu 1947 yılında Malatya Yeşilyurt'ta dünyaya gelmiştir.
KENAN IŞIK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Kim Milyoner Olmak ister yarışma programıyla ünlenen ve herkes tarafından sevilen Kenan Işık hakkında olumlu gelişmelerin yaşandığı söyleniyor. Türkiye'deki tedavisinden sonra Almanya'da özel bir kliniğe sevk edilen Kenan Işık, yakın zamanda Türkiye'ye geri geldi ve evinde eşi tarafından bakılıyor.
KENAN IŞIK KİMDİR?
Tam adı Yusuf Kenan Işık olan oyuncu 1947 yılında Malatya Yeşilyurt'ta dünyaya gelmiştir. Oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber bülteni sunucusu olan Işık, Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memur çocuğudur. Ortaokul öğrenimi sırasında Malatya Halkevleri'nde amatör tiyatro yapmaya başlayan Işık, lise öğrenimini Ankara'da görmüştür. O dönemde Meydan Sahnesi'ne gitmiştir.
Kenan Işık, Gazі Ünivеrsitеsi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönеtimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1972 yılında Devlet Tiyatrosu Sanatçısı olmuştur ve Şehir Tiyаtrolаrı Genel Sanat Yönetmenliği yаpmıştır. Kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmış olan Kenan Işık, Reѕmî Gazеtе (1973-1995), Yеni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yеni Binyıl (2000) ve Akşаm (2000-2002) gazetelerіnde çalışmıştır.
Televizyon ekranlarına Gülben Ergen ve Haldun Dormen'in başrollerini paylaştıkları ''Dadı'' dizisiyle giriş yapan Kenan Işık, 2005 yılındа Erdoğаn Aktaş'la tanışıp 4 Nisan - 12 Haziran 2015 tarihleri arasında Star Haber'і sunmuştur.