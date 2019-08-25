Kenan Işık en son sağlık durumu nasıl? Ortaya çıktı

Kenan Işık en son televizyon ekranlarının fenomen yarışma programları arasında yer alan ''Kіm 500 Bіn İster'' değişen yeni adıyla ''Kim Milyonеr Olmak İѕter'' yarışmasının sunuculuğu yapmıştır.

Uzun zaman önce gittiği spor salonunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Kenan Işık ile ilgili vatandaşlar 'Uyandı mı?' sorusunun yanıtını arıyor. Son durumu merak edilen Kenan Işık'ın bu fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte Kenan Işık'ın ve ünlülerin gençlik fotoğrafları.