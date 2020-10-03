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Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal bu fotoğrafıyla olay yarattı! Sinem Kobal'dan yeni paylaşım...

Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem Kobal paylaştığı fotoğrafla herkesin beğenisini kazandı. Anne olmaya hazırlanan 32 yaşındaki güzel oyuncu sık sık Instagram hesabından paylaşım yapıyor. Sinem Kobal yine paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Kobal, hamilelik pozlarının sonrasında bu sefer de makyajsız haliyle gündeme gelmeyi başardı.

03.10.2020 12:50 - Son Güncelleme: 03.10.2020 12:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





