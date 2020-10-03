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Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal bu fotoğrafıyla olay yarattı! Sinem Kobal'dan yeni paylaşım...
Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal bu fotoğrafıyla olay yarattı! Sinem Kobal'dan yeni paylaşım...
Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem Kobal paylaştığı fotoğrafla herkesin beğenisini kazandı. Anne olmaya hazırlanan 32 yaşındaki güzel oyuncu sık sık Instagram hesabından paylaşım yapıyor. Sinem Kobal yine paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Kobal, hamilelik pozlarının sonrasında bu sefer de makyajsız haliyle gündeme gelmeyi başardı.
03.10.2020 12:50
- Son Güncelleme: 03.10.2020 12:50
Anne olmak için gün sayan oyuncu güzel oyuncu Sinem Kobal sosyal medya hesabından tüm güzelliğini sergilediği bir kareyi takipçileriyle paylaştı.
2016'da kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda dünyaevine giren Sinem Kobal, anne olmak için gün sayıyor.
HAMİLE SİNEM'DEN YENİ POZ
8 aylık hamile olan Kobal, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Sinem Kobal'ın bu karesi kısa sürede 39 binden fazla beğeni ve yorum aldı.
Hamileliğinin 8. ayında olan Sinem Kobal kızını kucağına almak için gün sayıyor. ATV ekranlarına gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde ilk kez hamilelik pozlarını yayınlamıştı.
Güzel oyuncu hamilelik pozlarının sonrasında bu sefer de makyajsız haliyle gündeme gelmeyi başardı. Hamileliğinin son zamanlarını yaşayan Kobal takipçileriyle doğal halini paylaştı.