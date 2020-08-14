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Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal 33 yaşında! Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem'den dikkat çeken kutlama...

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Türkiye'nin en gözde çiftlerinden. Hamileliğinde 6. ayı geride bırakan güzel oyuncu Sinem Kobal, 33 yaşına girmeden 4 gün önce sevenlerine seslenmiş ve doğum gününde hediye yerine bağış yapmalarını istemişti. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren Sinem Kobal'a doğum günü mesajı yağdı. İlk kutlama ise kardeşi Kerem Kobal'dan geldi.

14.08.2020 16:01 - Son Güncelleme: 14.08.2020 16:03
Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal 33 yaşında! Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem'den dikkat çeken kutlama...

Hamile haliyle merak edilen Sinem Kobal bugün 33 yaşında. Hayranları Sinem Kobal'dan hamile haliyle fotoğraf paylaşarak sürpriz yapmasını bekliyordu ancak güzel oyuncu sürprizi kendisinin doğum gününü kutlayan kişileri sosyal medya hesabından paylaşarak yaptı.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal 33 yaşında! Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem'den dikkat çeken kutlama...

Anne olmak için gün sayarken 33 yaşına giren Sinem Kobal'a yakın arkadaşları ve ailesinden mesaj yağdı. 6 aylık hamile olan Sinem Kobal doğum gününden günler öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden yardım istemişti. Anne olmak için gün sayan güzel oyuncu, hayranlarından doğum gününde hediye almalarının yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapmalarını rica etmişti. Örnek davranışıyla alkış toplayan Sinem Kobal'ın yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu ise doğum günü kutlaması için kendi sosyal medya hesabını tercih etti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal 33 yaşında! Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem'den dikkat çeken kutlama...

Eski rol arkadaşlarından birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına kadar çok sayıda kutlama mesajı alan Sinem Kobal, Instagram'dan bu kişilerin mesajlarını yayınladı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal 33 yaşında! Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem'den dikkat çeken kutlama...

Annesi ve kardeşinin de aralarında bulunduğu paylaşımlardan Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal dikkat çekti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal 33 yaşında! Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem'den dikkat çeken kutlama...

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