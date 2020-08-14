Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal 33 yaşında! Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem'den dikkat çeken kutlama...

Anne olmak için gün sayarken 33 yaşına giren Sinem Kobal'a yakın arkadaşları ve ailesinden mesaj yağdı. 6 aylık hamile olan Sinem Kobal doğum gününden günler öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden yardım istemişti. Anne olmak için gün sayan güzel oyuncu, hayranlarından doğum gününde hediye almalarının yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapmalarını rica etmişti. Örnek davranışıyla alkış toplayan Sinem Kobal'ın yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu ise doğum günü kutlaması için kendi sosyal medya hesabını tercih etti.