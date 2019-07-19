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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın sosyal medyaya düşen görüntüsü olay oldu! İşte Çukur'un yeni oyuncusunun o hali...

Sinem Kobal'ın Mayıs ayında sezon finali yapan sevilen dizi Çukur'a dahil olacağı iddia edilmişti. Kenan İmirzalıoğlu ile geçtiğimiz yıllarda dünyaevine giren güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Çukur dizisinde oynamak için anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. 31 yaşındaki oyuncusunun bölüm başı 50 bin TL alacağı iddia edilirken, bu iddialarla ilgili henüz bir yalanlama gelmedi. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, bundan 3 yıl önce dünyaevine girmişti. Çiftin mutlu evliliği bu süre zarfında devam etti. Sinem Kobal'ın yıllar önceki haline ait eski fotoğrafları ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte Sinem Kobal'ın değişimi...

19.07.2019 18:58 - Son Güncelleme: 19.07.2019 19:03
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın sosyal medyaya düşen görüntüsü olay oldu! İşte Çukur'un yeni oyuncusunun o hali...

Sinem Kobal'ın yeni sezon için Çukur dizisiyle anlaştığı iddia edildi. Dilan Çiçek Deniz'in diziden ayrılmasının ardından gelen bu haber, Kobal hayranlarını bir hayli sevindirdi. Kobal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Şu an için içime sinen senaryo yok, o yüzden ben ekrandan uzağım." demişti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın sosyal medyaya düşen görüntüsü olay oldu! İşte Çukur'un yeni oyuncusunun o hali...

Mayıs ayı sonunda sezon finali yapan diziye yeni sezonda Sinem Kobal dahil olacak. Sinem Kobal'ın bölüm başına 50 bin lira kazanacağı iddia edildi. Sosyal medyada ise Sinem Kobal'ın eski halleri gündem oldu. İşte Sinem Kobal'ın ve diğer ünlülerin değişimi...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın sosyal medyaya düşen görüntüsü olay oldu! İşte Çukur'un yeni oyuncusunun o hali...

Sadri Alışık

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın sosyal medyaya düşen görüntüsü olay oldu! İşte Çukur'un yeni oyuncusunun o hali...

Nevra Serezli

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın sosyal medyaya düşen görüntüsü olay oldu! İşte Çukur'un yeni oyuncusunun o hali...

Aydemir Akbaş

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