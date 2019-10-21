Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın o görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü! 'Nereden nereye' dedirten kare

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın o görüntüsü olay oldu! Kenan İmirzalıoğlu ile geçtiğimiz yıllarda dünyaevine giren güzel oyuncu Sinem Kobal hayranları tarafından mercek altına aldındı. Sinem Kobal'ın yıllar önceki haline ait eski fotoğrafları ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, bundan 3 yıl önce dünyaevine girmişti. Çiftin mutlu evliliği bu süre zarfında devam etti. Sinem Kobal'ın yıllar önceki haline ait eski fotoğrafları ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte Sinem Kobal'ın değişimi.

21.10.2019 20:31 - Son Güncelleme: 21.10.2019 20:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





