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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın o görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü! 'Nereden nereye' dedirten kare

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın o görüntüsü olay oldu! Kenan İmirzalıoğlu ile geçtiğimiz yıllarda dünyaevine giren güzel oyuncu Sinem Kobal hayranları tarafından mercek altına aldındı. Sinem Kobal'ın yıllar önceki haline ait eski fotoğrafları ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, bundan 3 yıl önce dünyaevine girmişti. Çiftin mutlu evliliği bu süre zarfında devam etti. Sinem Kobal'ın yıllar önceki haline ait eski fotoğrafları ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte Sinem Kobal'ın değişimi.

21.10.2019 20:31 - Son Güncelleme: 21.10.2019 20:32
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın o görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü! 'Nereden nereye' dedirten kare

Sinem Kobal görüntüsüyle sosyal medyayı salladı. Yeni sezon için Çukur dizisiyle anlaştığı iddia edildi. Dilan Çiçek Deniz'in diziden ayrılmasının ardından gelen bu haber, Kobal hayranlarını bir hayli sevindirdi. Kobal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Şu an için içime sinen senaryo yok, o yüzden ben ekrandan uzağım." demişti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın o görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü! 'Nereden nereye' dedirten kare

Mayıs ayı sonunda sezon finali yapan diziye yeni sezonda Sinem Kobal dahil olacak. Sinem Kobal'ın bölüm başına 50 bin lira kazanacağı iddia edildi. Sosyal medyada ise Sinem Kobal'ın eski halleri gündem oldu. İşte Sinem Kobal'ın ve diğer ünlülerin değişimi...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın o görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü! 'Nereden nereye' dedirten kare

Sadri Alışık

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın o görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü! 'Nereden nereye' dedirten kare

Nevra Serezli

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın o görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü! 'Nereden nereye' dedirten kare

Aydemir Akbaş

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