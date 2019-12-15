Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü!
Sinem Kobal'ın o görüntüsü olay oldu! Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren güzel oyuncu Sinem Kobal hayranları tarafından mercek altına alındı. Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal'a hayranlarından bebek konusuyla ilgili baskı gelmeye devam ediyor. Doğal güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan 32 yaşındaki Sinem Kobal'ın yıllar önceki haline ait eski fotoğrafları ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte Sinem Kobal'ın değişimi.
Sinem Kobal görüntüsüyle sosyal medyayı salladı. Yeni sezon için Çukur dizisiyle anlaştığı iddia edildi. Dilan Çiçek Deniz'in diziden ayrılmasının ardından gelen bu haber, Kobal hayranlarını bir hayli sevindirdi. Kobal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Şu an için içime sinen senaryo yok, o yüzden ben ekrandan uzağım." demişti.
Mayıs ayı sonunda sezon finali yapan diziye yeni sezonda Sinem Kobal dahil olacak. Sinem Kobal'ın bölüm başına 50 bin lira kazanacağı iddia edildi. Sosyal medyada ise Sinem Kobal'ın eski halleri gündem oldu. İşte Sinem Kobal'ın ve diğer ünlülerin değişimi...