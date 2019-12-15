Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Sinem Kobal'ın o görüntüsü olay oldu! Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren güzel oyuncu Sinem Kobal hayranları tarafından mercek altına alındı. Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal'a hayranlarından bebek konusuyla ilgili baskı gelmeye devam ediyor. Doğal güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan 32 yaşındaki Sinem Kobal'ın yıllar önceki haline ait eski fotoğrafları ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte Sinem Kobal'ın değişimi.

15.12.2019 12:57 - Son Güncelleme: 15.12.2019 12:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





