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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan sosyal medyayı sallayan pozlar! 'Kıymetlimle el ele' dedi paylaştı...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan sosyal medyayı sallayan pozlar! Ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan oyuncu Sinem Kobal, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Doğum kilolarından kurtularak eski fit görünümüne kavuşan Sinem Kobal, arka arkaya paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Arkadaşı Burçin Terzioğlu'nun yaş gününü eski fotoğraflarla kutlayan Sinem Kobal, 'Kıymetlimle el ele' notuyla dostuna olan sevgisini kelimelere döktü. Peki yakın arkadaşlar Burçin Terzioğlu ve Sinem Kobal kaç yaşında? İşte sosyal medyanın merak ettiği sorunun yanıtı ve iki güzel oyuncunun çok konuşulan pozları...

10.03.2021 12:54 - Son Güncelleme: 10.03.2021 12:54
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan sosyal medyayı sallayan pozlar! 'Kıymetlimle el ele' dedi paylaştı...

'KIYMETLİMLE EL ELE'

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan sosyal medyayı sallayan pozlar! Geçtiğimiz aylarda kızı Lalin'i kucağına alarak ilk annelik duygusunu tadan Sinem Kobal, yakın dostu Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü kutladı.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan sosyal medyayı sallayan pozlar! 'Kıymetlimle el ele' dedi paylaştı...

Terzioğlu ile verdiği pozları peş peşe paylaşan güzel oyuncu, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan sosyal medyayı sallayan pozlar! 'Kıymetlimle el ele' dedi paylaştı...

Yakın arkadaşlıklarıyla bilinen Sinem Kobal ve Burçin Terzioğlu'nun yaşı merak konusu oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan sosyal medyayı sallayan pozlar! 'Kıymetlimle el ele' dedi paylaştı...

İşte başta Burçin Terzioğlu ve Sinem Kobal'ın yaşı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan sosyal medyayı sallayan pozlar! 'Kıymetlimle el ele' dedi paylaştı...
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