Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal sosyal medyayı salladı! Görüntüsü olay oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal son hali ile hayranlarını şaşırttı. Bu bağlamda güzel oyuncu sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Kenan İmirzalıoğlu ile geçtiğimiz yıllarda dünya evine giren güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Çukur dizisinde oynamak için anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. 31 yaşındaki oyuncusunun bölüm başı 50 bin TL alacağı iddia edilirken, bu iddialarla ilgili henüz bir yalanlama gelmedi. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kolay yine olay oldu. Sinem Kobal'ın yıllar önceki haline ait eski fotoğrafları ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte Sinem Kobal'ın olay yaratan değişimi.

10.10.2019 18:21 - Son Güncelleme: 10.10.2019 18:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





