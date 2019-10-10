Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal sosyal medyayı salladı! Görüntüsü olay oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal son hali ile hayranlarını şaşırttı. Bu bağlamda güzel oyuncu sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Kenan İmirzalıoğlu ile geçtiğimiz yıllarda dünya evine giren güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Çukur dizisinde oynamak için anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. 31 yaşındaki oyuncusunun bölüm başı 50 bin TL alacağı iddia edilirken, bu iddialarla ilgili henüz bir yalanlama gelmedi. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kolay yine olay oldu. Sinem Kobal'ın yıllar önceki haline ait eski fotoğrafları ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte Sinem Kobal'ın olay yaratan değişimi.
Sinem Kobal'ın yeni sezon için Çukur dizisiyle anlaştığı iddia edildi. Dilan Çiçek Deniz'in diziden ayrılmasının ardından gelen bu haber, Kobal hayranlarını bir hayli sevindirdi. Kobal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Şu an için içime sinen senaryo yok, o yüzden ben ekrandan uzağım." demişti.