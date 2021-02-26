Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı görenler şaştı kaldı! Meğer Sinem Kobal kardeşiyle aynı dizide rol almış...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı görenler şaştı kaldı! Kerem Kobal'ın yaş gününü Instagram'dan paylaştığı eski fotoğraflarla kutlayan ve kardeşini çok özlediğini ifade eden Sinem Kobal sosyal medya gündeminde yerini aldı. Bir dönem Selana dizisinde canlandırdığı karakterle 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın aynı dizide kardeşi Kerem Kobal ile birlikte rol aldığını öğrenenler şoke oldu. İşte Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...