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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi hamile Sinem Kobal'dan Pınar Gültekin paylaşımı! Anne babalara seslendi...

Pınar Gültekin cinayeti tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından Pınar Gültekin cinayetine karşı isyan etti. 5 gündür kayıp olarak aranan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den gelen acı haber sonrası, hamileliğinde 6. ayı geride bırakan ve kız bebek dünyaya getirmeyi bekleyen oyuncu Sinem Kobal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Paylaşımı ile anne babalara seslenen 32 yaşındaki Sinem Kobal,'Çocuklarınıza sevmeyi öğretin" dedi. İşte Sinem Kobal ve ünlülerin Pınar Gltekin paylaşımı...

21.07.2020 16:39 - Son Güncelleme: 21.07.2020 16:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





