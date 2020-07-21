Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi hamile Sinem Kobal'dan Pınar Gültekin paylaşımı! Anne babalara seslendi...
Pınar Gültekin cinayeti tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından Pınar Gültekin cinayetine karşı isyan etti. 5 gündür kayıp olarak aranan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den gelen acı haber sonrası, hamileliğinde 6. ayı geride bırakan ve kız bebek dünyaya getirmeyi bekleyen oyuncu Sinem Kobal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Paylaşımı ile anne babalara seslenen 32 yaşındaki Sinem Kobal,'Çocuklarınıza sevmeyi öğretin" dedi. İşte Sinem Kobal ve ünlülerin Pınar Gltekin paylaşımı...
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Pınar Gültekin cinayetinin ardından anne babalara seslendi. Hamileliğinde son günlere yaklaşan Sinem Kobal, 27 yaşındaki Pınar Gültekin'den gelen acı haberden sonra, "Oğullarınıza sevmeyi öğretin" paylaşımı ile dikkat çekti. Genç kızın ölümü tüm Türkiye'yi derinden sarsarken, ünlü isimler de bu cani olaya kayıtsız kalmadı. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin Pınar Gültekin paylaşımları...
Gelen bu acı haber sonrasında vahşi cinayetle ilgili sosyal medyadan tepki gösteren çok sayıda mesaj geldi. Ünlü isimlerde sevgilisi tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayetine isyan etti.
İşte sosyal medya hesaplarından vahşi cinayete kurban giden Pınar Gültekin ile ilgili paylaşımlarda bulunan ünlü isimler...