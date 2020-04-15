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Kenan İmirzalıoğlu'nun Deli Yürek'te büyük aşkı Zeynep'ti! Zeynep Tokuş'un hali herkesi şaşkına çeviriyor

1999-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek, Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatlarımıza oyuncu olarak girmesine vesile olmuştu. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Zeynep Tokuş'un yer aldığı dizi, özellikle Kenan İmirzalıoğlu için bir sıçrama noktası oldu. Ancak işler Zeynep Tokuş için öyle gitmedi. Bir süre Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterine hayat verdikten sonra Zeynep Tokuş ortalardan kayboldu. Hayatlarımıza Türkiye güzeli olarak giren Zeynep Tokuş, mutsuz iki evlilik sonrası yeniden evlendi ve bambaşka bir hayatı seçti. Yoga eğitmeni olan 42 yaşındaki Zeynep Tokuş, akrobatik yoga konusundaki birikimini öğrencileriyle paylaşıyor. Hadi gelin başta Deli Yürek'in Zeynep'i Zeynep Tokuş'un son hali ve Deli Yürek oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri.

15.04.2020 10:12 - Son Güncelleme: 15.04.2020 10:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





