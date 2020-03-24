Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini görenler şaşırıp kaldı! Hangisi Kenan ayırt edemediler bile
Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu, Alef dizisi ile ekranlara dönecek olan başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, magazin camiasının en popüler isimlerinden biri. Eşi Sinem Kobal ile her paylaşımları olay olan Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş ile olan fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Kenan İmirzalıoğlu ile Derviş İmirzalıoğlu'nu yan yana görenler hangisi Kenan ayırt edemedi. İki kardeşin benzerliği şaşırtan cinsten. İşte başta Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu olmak üzere ünlülerin akrabalıkları.
24.03.2020 18:05
- Son Güncelleme: 25.03.2020 17:38
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