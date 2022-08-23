Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş'i görenlerin ağzı açık kaldı hangisi Kenan ayırt etmek imkansız! "Adamlar karizma, dağılın"
Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş'i görenlerin ağzı açık kaldı hangisi Kenan ayırt etmek imkansız! Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi görenleri hayrete düşürdü, "Hangisi Kenan ayırt etmek imkansız" , "Adamlar karizma, dağılın" yorumları havada uçuştu. Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, magazin camiasının en popüler isimlerinden biri. Eşi Sinem Kobal ve iki kızıyla mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmirzalıoğlu ve abisini görenler, ikiliyi ikiz sanıyor...
23.08.2022 10:22 - Son Güncelleme: 23.08.2022 10:29
"ADAMLAR KARİZMA, DAĞILIN"
Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş'i görenlerin ağzı açık kaldı hangisi Kenan ayırt etmek imkansız!
2016 yılında Sinem Kobal ile evlenen ve iki kız çocuk babası olan Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, abisi ile gündemde.