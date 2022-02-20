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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu'nun 6,5 aylık hamile eşi Sinem Kobal doğum için inzivaya çekildi! Ege'de doğa ile iç içe hayat...

Kenan İmirzalıoğlu'nun 6,5 aylık hamile eşi Sinem Kobal doğum için inzivaya çekildi! Ege'de doğa ile iç içe hayat...

Kenan İmirzalıoğlu'nun 6,5 aylık hamile olan eşi Sinem Kobal doğum için inzivaya çekildi! Ege'de doğa ile iç içe yaşamayı tercih eden Sinem, şu sıralar ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor... İkinci kez anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu Marmaris'e gitti ve doğayla iç içe yaşamaya karar verdi. İmirzalıoğlu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının çekimleri nedeniyle İstanbul - Marmaris arası mekik dokuyor.

20.02.2022 15:00 - Son Güncelleme: 20.02.2022 15:32
Kenan İmirzalıoğlu’nun 6,5 aylık hamile eşi Sinem Kobal doğum için inzivaya çekildi! Ege’de doğa ile iç içe hayat...

EGE'DE DOĞA İLE İÇ İÇE HAYAT...

Kenan İmirzalıoğlu'nun 6,5 aylık hamile eşi Sinem Kobal doğum için inzivaya çekildi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu’nun 6,5 aylık hamile eşi Sinem Kobal doğum için inzivaya çekildi! Ege’de doğa ile iç içe hayat...

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Oyuncu çift, 2020 yılında ise Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun 6,5 aylık hamile eşi Sinem Kobal doğum için inzivaya çekildi! Ege’de doğa ile iç içe hayat...

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, geçen aylarda da ikinci bebek sürpriziyle hayranlarını sevindirmişti.

Kenan İmirzalıoğlu’nun 6,5 aylık hamile eşi Sinem Kobal doğum için inzivaya çekildi! Ege’de doğa ile iç içe hayat...

. 2 yıl önce kızları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti ilginç bir karar aldı. Mutluluktan havalara uçan İmirzalıoğlu, hummalı bir çalışmaya girdi. Oyuncu, ilk olarak eşiyle birlikte Marmaris'te izolasyona çekildi.

Kenan İmirzalıoğlu’nun 6,5 aylık hamile eşi Sinem Kobal doğum için inzivaya çekildi! Ege’de doğa ile iç içe hayat...

Çift, doğayla iç içe yaşam sürerek doğuma Ege'de hazırlanıyor. İmirzalıoğlu, eşi ve bebeğinin sağlıklı beslenmesi için özel çaba sarf ediyor.

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