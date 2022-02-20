Kenan İmirzalıoğlu'nun 6,5 aylık hamile eşi Sinem Kobal doğum için inzivaya çekildi! Ege'de doğa ile iç içe hayat...
Kenan İmirzalıoğlu'nun 6,5 aylık hamile olan eşi Sinem Kobal doğum için inzivaya çekildi! Ege'de doğa ile iç içe yaşamayı tercih eden Sinem, şu sıralar ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor... İkinci kez anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu Marmaris'e gitti ve doğayla iç içe yaşamaya karar verdi. İmirzalıoğlu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının çekimleri nedeniyle İstanbul - Marmaris arası mekik dokuyor.
20.02.2022 15:00 - Son Güncelleme: 20.02.2022 15:32
EGE'DE DOĞA İLE İÇ İÇE HAYAT...
Kenan İmirzalıoğlu'nun 6,5 aylık hamile eşi Sinem Kobal doğum için inzivaya çekildi!
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, geçen aylarda da ikinci bebek sürpriziyle hayranlarını sevindirmişti.
. 2 yıl önce kızları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti ilginç bir karar aldı. Mutluluktan havalara uçan İmirzalıoğlu, hummalı bir çalışmaya girdi. Oyuncu, ilk olarak eşiyle birlikte Marmaris'te izolasyona çekildi.