Kenan İmirzalıoğlu'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a babalık tavsiyesi! Sinem Kobal ikinci Başak Dizer ise ilk bebeğine hamile...
Kenan İmirzalıoğlu'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a babalık tavsiyesi! 2016 yılında dünyaevine giren Kenan ve Sinem, ikinci bebek haberinin sevincini yaşıyor. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Kenan, dostu Kıvanç Tatlıtuğ'un yaşadığı babalık heyecanından bahsetti ve görüşlerini dile getirdi. İkinci kızına kavuşmayı bekleyen İmirzalıoğlu, "Dünyanın en güzel bireyi geliyor" dedi.
10.12.2021 09:11
- Son Güncelleme: 10.12.2021 09:22
Kenan İmirzalıoğlu'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a babalık tavsiyesi! Sinem Kobal ikinci Başak Dizer ise ilk bebeğine hamile... Önceki gün Etiler'de kuaför çıkışı görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, dostu Kıvanç Tatlıtuğ'un da ilk kez babalık heyecanı yaşadığı hakkında görüşlerini dile getirdi.
Eşi Sinem Kobal'ın ikinci kez hamile olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklayan Kenan İmirzalıoğlu bebekleri için henüz isim düşünmediklerini belirtti. İmirzalıoğlu, dostu Kıvanç Tatlıtuğ'un da ilk kez babalık heyecanı yaşaması hakkında konuştu.