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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'a komşu olan Cansu Dere eski semtine döndü! Yeni evinin kirası dudak uçuklattı

Cansu Dere, Eylül 2019'da, Emirgan'da oturan yakın arkadaşı Sinem Kobal'ın hemen alt sokağında yer alan bir villa tuttu. 25 milyon lira değerinde ki 4 katlı villanın aylık kirası ise 15 bin lira civarında. Evine hırsız girdiği için yakın arkadaşı Sinem Kobal ve eşinin oturduğu semte taşınan Cansu Dere, eski semtine geri döndü. Dere'nin evinin kirası dudak uçuklatırken, ünlülerin evleri de merak konusu oldu. İşte hamile olan Sinem Kobal ve Cansu Dere başta olmak üzere ünlülerin evleri...

12.08.2020 10:18 - Son Güncelleme: 12.08.2020 10:50
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'a komşu olan Cansu Dere eski semtine döndü! Yeni evinin kirası dudak uçuklattı

Doğum için gün sayan Sinem Kobal'ın yakın arkadaşı oyuncu Cansu Dere eski semtine geri döndü. Daha önce Aşiyan'da oturan oyuncu Cansu Dere, Anadolu Yakası'na taşınmış fakat bir ay sonra eski evine dönmüştü.

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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'a komşu olan Cansu Dere eski semtine döndü! Yeni evinin kirası dudak uçuklattı

ESKİ SEMTİNE DÖNDÜ

Oyuncu, Aşiyan'daki evi satışa çıkınca, rotayı Baltalimanı'na çevirdi. Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftine komşu olan Dere, Aşiyan'da boş bir daire bulunca tekrar eski semtine döndü. Oyuncu, aylık kirası 20 bin TL olan bir eve taşındı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'a komşu olan Cansu Dere eski semtine döndü! Yeni evinin kirası dudak uçuklattı

CANSU DERE

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'a komşu olan Cansu Dere eski semtine döndü! Yeni evinin kirası dudak uçuklattı

Cansu Dere, Eylül 2019'da, Emirgan'da oturan yakın arkadaşı Sinem Kobal'ın hemen alt sokağında yer alan bir villada oturuyordu.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'a komşu olan Cansu Dere eski semtine döndü! Yeni evinin kirası dudak uçuklattı

25 milyon lira değerinde ki 4 katlı villanın aylık kirası ise 15 bin lira civarında.

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