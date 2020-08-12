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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'a komşu olan Cansu Dere eski semtine döndü! Yeni evinin kirası dudak uçuklattı

Cansu Dere, Eylül 2019'da, Emirgan'da oturan yakın arkadaşı Sinem Kobal'ın hemen alt sokağında yer alan bir villa tuttu. 25 milyon lira değerinde ki 4 katlı villanın aylık kirası ise 15 bin lira civarında. Evine hırsız girdiği için yakın arkadaşı Sinem Kobal ve eşinin oturduğu semte taşınan Cansu Dere, eski semtine geri döndü. Dere'nin evinin kirası dudak uçuklatırken, ünlülerin evleri de merak konusu oldu. İşte hamile olan Sinem Kobal ve Cansu Dere başta olmak üzere ünlülerin evleri...

12.08.2020 10:18 - Son Güncelleme: 12.08.2020 10:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





