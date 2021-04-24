Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızları Lalin’le ilk tatillerine çıktı! Kiraladıkları ıssız villanın değeri dudak uçuklattı

Son yıllarda sürekli Marmaris Selimiye'de tatil yapan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, bu yaz farklı bir tatil yapmak için rotalarını değiştirdi. Hem Lalin'in rahatı hem de Covid-19 için önlem alan Kobal ile İmirzalıoğlu, Ege'nin ıssız bir koyunda ve dağ tepesinde bir villa kiraladı.