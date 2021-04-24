RAMAZAN İMSAKİYE
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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızları Lalin’le ilk tatillerine çıktı! Kiraladıkları ıssız villanın değeri dudak uçuklattı

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal tatile çıktı! 2016 yılında dünyaevine giren ünlü çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, geçen yıl Ekim ayında kızları Lalin'i kucaklarına almıştı. Ünlü çiftten Sinem Kobal, geçen günlerde kural bozarak kez kızı Lalin'in yüzünü göstermişti. Mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu çift, şimdi ise minik kızlarıyla ilk tatiline çıktı. Pandemi nedeniyle Ege'de dağ tepesinde özel havuzlu ve ıssız bir villa kiralayan çiftin, tatil için ödediği ücret dudak uçuklattı. İşte detaylar…

24.04.2021 12:34 - Son Güncelleme: 24.04.2021 13:22
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızları Lalin’le ilk tatillerine çıktı! Kiraladıkları ıssız villanın değeri dudak uçuklattı

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2020 yıllarını ise 2020 Ekim'de dünyaya gelen kızlarıyla mutlu evlilikleri taçlandırdı.

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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızları Lalin’le ilk tatillerine çıktı! Kiraladıkları ıssız villanın değeri dudak uçuklattı

Son yıllarda sürekli Marmaris Selimiye'de tatil yapan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, bu yaz farklı bir tatil yapmak için rotalarını değiştirdi. Hem Lalin'in rahatı hem de Covid-19 için önlem alan Kobal ile İmirzalıoğlu, Ege'nin ıssız bir koyunda ve dağ tepesinde bir villa kiraladı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızları Lalin’le ilk tatillerine çıktı! Kiraladıkları ıssız villanın değeri dudak uçuklattı

Havaların güzelleşmesiyle soluğu yeni villalarında alan oyuncu çiftten Sinem Kobal ise önceki gün eşsiz manzaraları ve havuzlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımları kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızları Lalin’le ilk tatillerine çıktı! Kiraladıkları ıssız villanın değeri dudak uçuklattı

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!
Ege'nin ıssız bir koyundaki kiralık villalarında herkesten izole bir yaz geçirmeyi planlayan çiftin, tatil için ödedikleri fiyat ise dudak uçuklattı. Bu arada pandemi nedeniyle Ege'deki villaların fiyatlarında büyük bir artış olurken ünlü çiftin, herkesten izole ve özel havuzlu lüks villa için aylık 250 bin TL ödediği iddia edildi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızları Lalin’le ilk tatillerine çıktı! Kiraladıkları ıssız villanın değeri dudak uçuklattı

SİNEM KOBAL KURAL BOZDU!

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kızı Lalin'in yüzünü ilk kez göstermişti.