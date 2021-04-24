Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızları Lalin’le ilk tatillerine çıktı! Kiraladıkları ıssız villanın değeri dudak uçuklattı
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal tatile çıktı! 2016 yılında dünyaevine giren ünlü çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, geçen yıl Ekim ayında kızları Lalin'i kucaklarına almıştı. Ünlü çiftten Sinem Kobal, geçen günlerde kural bozarak kez kızı Lalin'in yüzünü göstermişti. Mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu çift, şimdi ise minik kızlarıyla ilk tatiline çıktı. Pandemi nedeniyle Ege'de dağ tepesinde özel havuzlu ve ıssız bir villa kiralayan çiftin, tatil için ödediği ücret dudak uçuklattı. İşte detaylar…
FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!
Ege'nin ıssız bir koyundaki kiralık villalarında herkesten izole bir yaz geçirmeyi planlayan çiftin, tatil için ödedikleri fiyat ise dudak uçuklattı. Bu arada pandemi nedeniyle Ege'deki villaların fiyatlarında büyük bir artış olurken ünlü çiftin, herkesten izole ve özel havuzlu lüks villa için aylık 250 bin TL ödediği iddia edildi.