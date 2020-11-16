Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal’ın kızları Lalin'den sonra değişen hayatı: Babalık, 'hissedilmez, yaşanır'...
Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu, oyuncu Kenan İmirzaıoğlu, eşi Sinem Kobal ile mutlu evliliği hakkında merak edilenleri yanıtladı. Kızları Lalin dünyaya geldikten sonra hayatları değişen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin evliliği yeni bir döneme girdi. Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Sinem ve Kenan İmirzalıoğlu, Lalin dünyaya geldikten sonra yeni bir hayata 'merhaba' dedi. Kenan İmirzalıoğlu kızı Lalin ile birlikte değişen hayatını anlattı.
16.11.2020 12:29
- Son Güncelleme: 16.11.2020 12:47
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