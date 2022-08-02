Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı! 'Bu kadar mı?' Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan soru yarışmacıya saç baş yoldurttu!
ATV'nin her hafta ilgi ile takip edilen programı 'Kim Milyoner Olmak İster', son bölümde yine heyecan ve kahkaha dolu anlara sahne oldu.
02.08.2022 12:35 - Son Güncelleme: 02.08.2022 12:35
Kim Milyoner Olmak İster'de saç baş yoldurtan anlar. ATV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programının son bölümü sosyal medyayı salladı. Yarışmacılardan öğretmen olan Sinem Ayanoğlu sesli harf sorusunda takılınca ekran başındakiler dondu kaldı. Ayanoğlu, karşısına çıkan 50 bin TL değerindeki 'Hangi sayıyı harflerle yazabilmek için Türk alfabesindeki tüm sesli harfleri kullanmak gerekir?' sorusuna yanıt veremedi. Çift jokere gitmesine rağmen doğru cevabı bulamayınca ilginç anlar yaşandı. Kenan İmirzalıoğlu bile ne diyeceğini bilemedi. İşte o anlar...