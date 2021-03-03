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Kenan İmirzalıoğlu 'ben sıcak bakmıyorum' dedi topu Sinem Kobal'a attı! Kurtlar Vadisi açıklaması da geldi

2016 yılında hayatlarını birleştiren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, geçtiğimiz yıl ilk çocukları Lalin'i kucaklarına alarak mutluluklarını katmerlemişti. O günden bu yana herhangi bir projede yer almayan Sinem Kobal'ın aksine Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster başta olmak üzere pek çok projede yer almıştı. Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Cihangir'de bir arkadaşının plak dükkanının önünde görüntülendi. Pek çok merak edilen konuya açıklık getiren Kenan İmirzalıoğlu'nun en çok Kurtlar Vadisi açıklaması dikkat çekti.

03.03.2021 15:34 - Son Güncelleme: 03.03.2021 22:18
Kenan İmirzalıoğlu'dan 'ben sıcak bakmıyorum' dedi topu Sinem Kobal'a attı! Kurtlar Vadisi açıklaması da geldi

Geçtiğimiz ekim ayında baba olma sevinci yaşayan Kenan İmirzalıoğlu, normalleşme adımlarının atıldığı ilk gün Cihangir'de bir plakçıda görüntülendi.

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Kenan İmirzalıoğlu'dan 'ben sıcak bakmıyorum' dedi topu Sinem Kobal'a attı! Kurtlar Vadisi açıklaması da geldi

Yeni normalleşme adımlarının atılmasıyla ilgili fikirlerini söyleyen İmirzalıoğlu, "Evde bebek olduğu için biz fazla normalleşemiyoruz. Tedbirler devam ediyor. İnşallah yaza kadar sağlıklı bir şekilde normale döneriz. Pandemi artık herkesi yormaya başladı" ifadelerini kullandı.

Kenan İmirzalıoğlu'dan 'ben sıcak bakmıyorum' dedi topu Sinem Kobal'a attı! Kurtlar Vadisi açıklaması da geldi

'KURTLAR VADİSİ KAOS' CEVABI
'Kurtlar Vadisi Kaos' dizisinde rol alacağına dair çıkan haberleri yalanlayan İmirzalıoğlu, "Ben de gazetelerden öğrendim bu haberi, böyle bir teklif olmadı ama oyunculuğu bırakmadık gelen teklifleri değerlendiririm" diyerek kahkaha attı.

Kenan İmirzalıoğlu'dan 'ben sıcak bakmıyorum' dedi topu Sinem Kobal'a attı! Kurtlar Vadisi açıklaması da geldi

Dijital mecra projelerine de sıcak baktığını belirten oyuncu, "Bu tarz projelerde; örneğin üç ay çekim yapıyoruz ve bitiriyoruz. Bence daha iyi ve güzel. Bana sunulan projeler olursa neden olmasın?" şeklinde konuştu.

Kenan İmirzalıoğlu'dan 'ben sıcak bakmıyorum' dedi topu Sinem Kobal'a attı! Kurtlar Vadisi açıklaması da geldi

Yeni doğan kızı Lalin hakkında da konuşan Kenan İmirzalıoğlu, 'Uykusuz geceler nasıl gidiyor?' sorusuna "Geceleri daha çok annesi ilgileniyor. Yani Sinembiraz uykusuz kalıyor ben ise gündüzleri ilgileniyorum" şeklinde yanıt verdi.