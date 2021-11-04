Kenan İmirzalıoğlu 'bakışlarıyla herkesi döver' dedi kızı Lalin'i dilinden düşürmedi! Lalin annesi Sinem Kobal'ın kopyası
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal evliliklerini, kızları Lalin'le taçlandırmıştı. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftin kızları Lalin, doğumdan çok sonra yüzünü göstermişti. Kenan İmirzalıoğlu şimdilik ekranlarda yer alsa da, Sinem Kobal kızıyla ilgilenmeyi tercih etti ancak sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından bolca söz ettiriyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal önceki gün Ortaköy'de görüntülendi. Kızları Lalin hakkında konuşan çift bakın neler anlattı neler.
04.11.2021 09:13
- Son Güncelleme: 04.11.2021 09:14
2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.
Beş yıl önce dünyaevine giren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz yıl bebekleri Lalin'i kucaklarına almıştı. Kızlarının doğumunun ardından yaşamlarının büyük kısmını Marmaris'te geçirmeye başlayan oyuncu çift, son olarak Ortaköy'de kameralara yansıdı.