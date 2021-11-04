Kenan İmirzalıoğlu ’bakışlarıyla herkesi döver’ dedi kızı Lalin’i dilinden düşürmedi! Lalin annesi Sinem Kobal’ın kopyası

Rol aldığı 'Alef' dizisi hakkında konuşan oyuncu, "Alef 2 belki olabilir, ancak olsa da ben olmayacağım. Farklı projeleri değerlendiriyorum, ayrıca Sinem'in söylediğine katılıyorum. Televizyon veya dijital ayrımım yok" dedi.