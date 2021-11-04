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Kenan İmirzalıoğlu 'bakışlarıyla herkesi döver' dedi kızı Lalin'i dilinden düşürmedi! Lalin annesi Sinem Kobal'ın kopyası

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal evliliklerini, kızları Lalin'le taçlandırmıştı. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftin kızları Lalin, doğumdan çok sonra yüzünü göstermişti. Kenan İmirzalıoğlu şimdilik ekranlarda yer alsa da, Sinem Kobal kızıyla ilgilenmeyi tercih etti ancak sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından bolca söz ettiriyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal önceki gün Ortaköy'de görüntülendi. Kızları Lalin hakkında konuşan çift bakın neler anlattı neler.

04.11.2021 09:13 - Son Güncelleme: 04.11.2021 09:14
Kenan İmirzalıoğlu ’bakışlarıyla herkesi döver’ dedi kızı Lalin’i dilinden düşürmedi! Lalin annesi Sinem Kobal’ın kopyası

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

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Kenan İmirzalıoğlu ’bakışlarıyla herkesi döver’ dedi kızı Lalin’i dilinden düşürmedi! Lalin annesi Sinem Kobal’ın kopyası

Beş yıl önce dünyaevine giren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz yıl bebekleri Lalin'i kucaklarına almıştı. Kızlarının doğumunun ardından yaşamlarının büyük kısmını Marmaris'te geçirmeye başlayan oyuncu çift, son olarak Ortaköy'de kameralara yansıdı.

Kenan İmirzalıoğlu ’bakışlarıyla herkesi döver’ dedi kızı Lalin’i dilinden düşürmedi! Lalin annesi Sinem Kobal’ın kopyası

Son dönemde sık sık ekranlara döneceği hakkında haberler çıkan Kobal, "Benim dijital ve televizyon ayrımım yok, proje ile alakalı bir durum. Bende iş güzel olursa, dijital yada televizyon olması fark etmiyor." şeklinde konuştu.

Kenan İmirzalıoğlu ’bakışlarıyla herkesi döver’ dedi kızı Lalin’i dilinden düşürmedi! Lalin annesi Sinem Kobal’ın kopyası

YENİ PROJE SİNYALİ VERMEDİ
Atv'nin reyting rekortmeni 'Kim Milyoner Olmak İster' programının başarılı sunucusu İmirzalioğlu ise, yakın zamanda bir proje sinyali vermedi.

Kenan İmirzalıoğlu ’bakışlarıyla herkesi döver’ dedi kızı Lalin’i dilinden düşürmedi! Lalin annesi Sinem Kobal’ın kopyası

Rol aldığı 'Alef' dizisi hakkında konuşan oyuncu, "Alef 2 belki olabilir, ancak olsa da ben olmayacağım. Farklı projeleri değerlendiriyorum, ayrıca Sinem'in söylediğine katılıyorum. Televizyon veya dijital ayrımım yok" dedi.

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