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Kenan Doğulu’nun annesi Serpil Doğulu’ya bakın! Ozan Doğulu ile DJ’lik yaptı hem coştu hem coşturdu

Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu'ya bakın! Bodrum'da bir mekan açılışında sahne alan Ozan Doğulu'ya DJ setinin başında annesi Serpil Doğulu eşlik etti. Anne-oğul hem coştu hem coşturdu. Konuklara unutulmaz anlar yaşaran Serpil-Ozan Doğulu'nun o anlarına ait bir video ise sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği videoda Serpil Doğulu'nun enerjik halleri dikkat çekti. İşte Serpil Doğulu ile Ozan Doğulu'nun sosyal medyayı sallayan o videosu…

20.06.2021 00:12 - Son Güncelleme: 20.06.2021 00:16
Kenan Doğulu’nun annesi Serpil Doğulu’ya bakın! Ozan Doğulu ile DJ’lik yaptı hem coştu hem coşturdu

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun aranjör ve DJ kardeşi Ozan Doğulu, Bodrum'da bir mekan açılışında sahne aldı.

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Kenan Doğulu’nun annesi Serpil Doğulu’ya bakın! Ozan Doğulu ile DJ’lik yaptı hem coştu hem coşturdu

Ozan Doğulu'ya bir ara DJ setinin başında annesi Serpil Doğulu eşlik etti. Konuklara unutulmaz anlar yaşaran Serpil-Ozan Doğulu hem coştu hem coşturdu.

Kenan Doğulu’nun annesi Serpil Doğulu’ya bakın! Ozan Doğulu ile DJ’lik yaptı hem coştu hem coşturdu

Anne-oğlun o anlarına ait bir video ise sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği videoda Serpil Doğulu'nun enerjik halleri dikkat çekti.

Kenan Doğulu’nun annesi Serpil Doğulu’ya bakın! Ozan Doğulu ile DJ’lik yaptı hem coştu hem coşturdu

Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu videoya "Mükemmelsiniz", "Demek ki annesinin oğluymuş, bayıldım", "Enerjinize sağlık, çok tatlısınız" yorumlarında bulundu.

Kenan Doğulu’nun annesi Serpil Doğulu’ya bakın! Ozan Doğulu ile DJ’lik yaptı hem coştu hem coşturdu

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