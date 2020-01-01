Kemal Sunal'ın torunundan duygusal hareket! Ali Sunal'ın kızı Kemal Sunal'ı görünce...
Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde aramızdan ayrıldı. Vefatı tüm sanat dünyasını hayranlarını derinden üzen efsane isin Kemal Sunal'ın filmleri günümüzde hala büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kendisi gibi oğlu da oyuncu olan Kemal Sunal'ın torunu Narin Sunal, dedesini görünce yaptığı hareketle yürekleri dağladı. Ali Sunal, kızı Narin'in o anlarını Instagram hesabından paylaştı. Babası Kemal Sunal'a olan hayranlığını ve sevgisini her fırsatta gösteren Sunal, bu sefer kızı Narin ile çektiği videoyla herkesi duygulandırdı.
Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, kızı Narin ile yaşadığı duydusal anı Instagram hesabından paylaştı. 2000 yılında aramızdan ayrılan ölümsüz isim Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, 2018 yılında avukat Nesrin Kurbanzade ile dünya evine girdi. Çiftin ilk bebekleri ise geçtiğimiz sene dünyaya geldi. Babası Kemal Sunal'a olan hayranlığını ve sevgisini her fırsatta gösteren Sunal, bu sefer kızı Narin ile çektiği videoyla herkesi duygulandırdı.
"BENİM İÇİN YILIN EN DUYGUSAL ANI"
Kızını kucağında gezdirirken, kapağında Kemal Sunal fotoğrafının bulunduğu bir kitabın yanına giden Ali Sunal, Narin'in kapaktaki fotoğrafı sevdiğini fark etti. Bu anları kayda aldıran Ali Sunal, yaşadığı duygu dolu anları şu sözlerle Instagram hesabından yayınladı: "Bir anda kitabın durduğu rafa götürdüm ve kendi kendine dakikalarca böyle yapmaya başladı. Gözyaşlarımı tutamadım paylaşmak istedim büyük ailemle… Benim için yılın en duygusal anı! Hepinize mutlu yıllar diliyorum sevgiler…"
KEMAL SUNAL'IN HAYATI
Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 tarihinde Türkiye'nin Malatya ilinde doğdu. Ailenin üç çocuğunun en büyüğüydü. Annesi ev hanımı, babası Mustafa Sunal Migros'ta işçiydi.Fizik olarak babasına çok benziyordu. Sunal, çocukluk yıllarını Küçükpazar'da geçirdi. Çekingen biri olan Sunal, bazen dış düya ile irtibatını kesiyordu. İlkokula başladığı gün, okula annesi ile beraber gitti. Annesi o gün sınıftaki bütün çocukların ağladığını ancak Kemal Sunal'ın hiçbir şey söylemeden yanında durduğunu söyledi.
Ortaokul yıllarında efendi ve utangaç bir insan olarak tanınınsa da lisede çekingenliğinden kurtuldu. Ortaokulu bitirdikten sonra Vefa Lisesi'ne yazıldı. Lisede, ortaokul yıllarının aksine neşeli biri olarak tanındı. Arkadaşları ile birlikte haylazlık yapmaktan çekinmedi. Yine de sınıf başkanı olduğu için sorumluluk alan Kemal Sunal, bu sayede arkadaşları gibi zıvanadan çıkmadı.
Öğretmenlerine karşı daha saygılı ve mesafeliydi. Ama muzipliğe karşı olmadı. Tiyatrocu olmak istediği için okulda müsamereler düzenledi.
Tiyatroya olan ilgisi Felsefe öğretmeni Belkıs Bakır'ın dikkatini çekti. Bakır, Kemal Sunal'a onu bu profesyonel oyunculuğa başlamasını sağlayacak kişiler ile tanıştırabileceğini söyledi.
Ancak babası Mustafa Sunal, oğlunun tiyatrocu olma isteğine başlangıçta karşı çıktı. Belkis Bakır bir süre sonra Mustafa Sunal'ı ikna etti.
Neticede babası, Kemal Sunal'a tiyatrocu olması için izin verince, Belkis Bakır onu Kenter Tiyatrosuna götürdü ve Müşfik Kenter ile anlaştı. Sunal'ın yer aldığı ilk tiyatro oyunu Deli İbrahim'di. Bu oyunda cellatın yardımcısını oynadı.