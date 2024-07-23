Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Ünal Gürel'in oğlu da oyuncu çıktı! Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ıydı... Meğer babasından da ünlüymüş

Gardırop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi... Türk sinemasının unutulmaz karakterlerine can veren Ünal Gürel denilince akla gelen ilk sıfat "dev" oluyor. İri cüssesi, pala bıyıkları ve özellikle Kemal Sunal ile efsaneleştirdiği Sakar Şakir'in "Gardırop Fuat"ı... Gürel, her rolüyle Yeşilçam'a damga vuran, iz bırakan bir isimdi. 2002 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncunun mirası ise oğlunda yaşıyor. İşte Ünal Gürel'in oğlu ve öğrendiğinizde şaşıp kalacağınız akraba olan ünlü isimler...
Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez jönü, "Gardırop Fuat", "Karbonat Erol", "Karamürselli Deli Hamdi" gibi karakterlerle Yeşilçam'a damgasını vuran Ünal Gürel, aramızdan ayrılalı 21 yıl geçse de filmleriyle yaşamaya devam ediyor.
"Avanak Apti"nin Barut Osman'ı olarak hafızalara kazınan, iri cüssesi, pala bıyıkları ve gülen gözleriyle bir döneme damga vuran usta oyuncu, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda birçok 'kötü' karaktere sesiyle hayat veren bir dublaj sanatçısı olarak da Türk sinemasına büyük katkılar sağladı.
Peki, Ünal Gürel'in sanata olan tutkusunun bir meşale gibi yeni nesillere aktarıldığını biliyor muydunuz?