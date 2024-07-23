Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Ünal Gürel'in oğlu da oyuncu çıktı! Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ıydı... Meğer babasından da ünlüymüş

Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez jönü, " Gardırop Fuat ", "Karbonat Erol", "Karamürselli Deli Hamdi" gibi karakterlerle Yeşilçam'a damgasını vuran Ünal Gürel , aramızdan ayrılalı 21 yıl geçse de filmleriyle yaşamaya devam ediyor.

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"Avanak Apti"nin Barut Osman'ı olarak hafızalara kazınan, iri cüssesi, pala bıyıkları ve gülen gözleriyle bir döneme damga vuran usta oyuncu, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda birçok 'kötü' karaktere sesiyle hayat veren bir dublaj sanatçısı olarak da Türk sinemasına büyük katkılar sağladı.