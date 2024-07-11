Kemal Sunal'ın Oya'sıydı... 'İyi Aile Çocuğu'nun efsane yıldızı son haliyle yürekleri sızlattı! Kadir İnanır, Hakan Ural'ın partneri...

80'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran, güzelliği ve şıklığıyla bir dönemin ikonik isimlerinden biri olan Harika Avcı, uzun süredir medyadan uzak bir hayat sürüyor. Bir zamanlar Yeşilçam setlerini şenlendiren, şarkılarıyla dillere pelesenk olan 64 yaşındaki sanatçı, son zamanlarda sağlık sorunları yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi. Hakkında çıkan "Evinden çıkmıyor, kimseyle görüşmüyor" söylentileri sevenlerini endişelendirirken, Avcı'nın son görüntüsü yıllar sonra objektiflere takıldı