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Kemal Sunal'ın Oya'sıydı... 'İyi Aile Çocuğu'nun efsane yıldızı son haliyle yürekleri sızlattı! Kadir İnanır, Hakan Ural'ın partneri...

80'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran, güzelliği ve şıklığıyla bir dönemin ikonik isimlerinden biri olan Harika Avcı, uzun süredir medyadan uzak bir hayat sürüyor. Bir zamanlar Yeşilçam setlerini şenlendiren, şarkılarıyla dillere pelesenk olan 64 yaşındaki sanatçı, son zamanlarda sağlık sorunları yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi. Hakkında çıkan "Evinden çıkmıyor, kimseyle görüşmüyor" söylentileri sevenlerini endişelendirirken, Avcı'nın son görüntüsü yıllar sonra objektiflere takıldı

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 08:38 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 08:38
Kemal Sunal’ın Oya’sıydı... ’İyi Aile Çocuğu’nun efsane yıldızı son haliyle yürekleri sızlattı! Kadir İnanır, Hakan Ural’ın partneri... 1

80'li ve 90'lı yılların ışıltılı yıldızı, bir döneme damgasını vuran güzelliğiyle hafızalara kazınan Harika Avcı, ne yazık ki zor günler geçiriyor. Hakkında uzun zamandır kötü haberler gelen ve sağlığıyla ilgili endişe verici iddialar ortaya atılan sanatçının son hali merak edildi.

Kemal Sunal’ın Oya’sıydı... ’İyi Aile Çocuğu’nun efsane yıldızı son haliyle yürekleri sızlattı! Kadir İnanır, Hakan Ural’ın partneri... 2

Türk filmlerinden şarkıcılık kariyerine kadar hep göz önünde kalmayı başarmıştı Harika Avcı... Özellikle geçirdiği estetik operasyonlardan sonra inanılmaz bir görüntüye kavuşmuş, Türkiye'nin en çekici kadınları arasında yer almıştı.

Kemal Sunal’ın Oya’sıydı... ’İyi Aile Çocuğu’nun efsane yıldızı son haliyle yürekleri sızlattı! Kadir İnanır, Hakan Ural’ın partneri... 3

Onun bu fiziksel değişikliği kadar hayat hikayesi de şaşkınlık verici. Son zamanlarda zor günler yaşayan ve neredeyse tanınmaz halde olan sanatçının ilginç öyküsüne buyurun fotoğraflarıyla birlikte bakalım...

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