Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşı Ece Alton'un son haline bakın! Yeşilçam efsanesi Garip’in Fatoş’unu 35 yıl sonra görenler tanıyamıyor
Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşı Ece Alton'un son haline bakın! Yeşilçam efsanesi Garip'in Fatoş'unu 35 yıl sonra görenler tanıyamıyor. 1986 yapımı Garip filmiyle hafızalara kazınan Ece Alton, yıllar sonra gündeme geldi. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği filmin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u canlandırarak adını geniş kitlelere duyuran Alton'un son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton'un değişimi sosyal medyaya damga vurdu. İşte şimdilerde 42 yaşında olan Ece Alton'un hayrete düşüren son hali...
02.09.2022 09:04 - Son Güncelleme: 02.09.2022 09:07
Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşı Ece Alton'un son haline bakın! Yeşilçam efsanesi Garip'in Fatoş'unu 35 yıl sonra görenler tanıyamıyor.
Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton'un değişimi sosyal medyaya damga vururken güzelliğiyle 'maşallah' dedirtti.