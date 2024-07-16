Kemal Sunal'ın minik arkadaşı Garip'in Fatoş'una bakın... Yeşilçam yıldızı Ece Alton'un değişimi 'yok artık' dedirtti! 43 yıl sonra...

Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton... Kemal Sunal'la başrolü paylaştığı "Garip" filmindeki Fatoş karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Yıllar sonra karşımıza bambaşka bir hayatın içinde çıktı. Artık Assos'ta bir otel işleten Alton, şöhretin ışıltılı dünyasından uzak, doğayla iç içe sakin bir yaşam sürüyor.
Alton, oyunculuk serüvenine küçük yaşlarda reklamlarla başladı. Ardından gelen "Garip" filminin seçmelerinde, küçük yaşına rağmen gösterdiği cesaretle Memduh Ün ve Fatma Girik'i etkilemeyi başardı. "Ben 6. kattan denize atlarım" diyen minik Alton, böylece Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden birinde yerini aldı.
Alton, "Garip" filminin setinde Kemal Sunal'ı "ciddi ve işine odaklanmış" biri olarak hatırlıyor. Kamera arkasında usta oyuncuyu güldürmeye çalışsa da başarılı olamadığını itiraf ediyor. Yine de sette huzurlu bir ortam olduğunu ve Sunal'ın aşırıya kaçan bir tavrına şahit olmadığını belirtiyor.
Alton için oyunculuk sadece "Garip"le sınırlı kalmadı. Emel Sayın'ın "Yumacık" şarkısının klibinde rol aldı, TRT'nin önemli yapımlarından "Gecenin Öteki Yüzü" dizisinde Haluk Bilginer, Zuhal Olcay ve Müşfik Kenter gibi usta isimlerle kamera karşısına geçti.