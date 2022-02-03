Kemal Sunal'ın küçük rol arkadaşı Fatoş'tu... Garip filminin yıldızı Ece Alton'un son halini gören gözlerine inanamadı! "Aynı kişi mi?"
Kemal Sunal'ın küçük rol arkadaşı Fatoş'tu... Garip filminin yıldızı Ece Alton'un son halini gören gözlerine inanamadı, "Aynı kişi mi?" yorumları havada uçuştu. 1986 yapımı olan ve başrolde Kemal Sunal'ın rol aldığı Garip filminde usta oyuncuya eşlik eden minik yıldız Ece Alton son haliyle sosyal medya gündeminde. Ece Alton'un şimdilerde ne yaptığı çok merak edildi. Yıllar sonra ortaya çıkan minik kızı görenler şaştı kaldı. İşte şimdilerde 42 yaşında olan ve Garip filminde Kemal Sunal'ın rol arkadaşı olan küçük yıldızın son hali...
"AYNI KİŞİ Mİ?"
Kemal Sunal'ın küçük rol arkadaşı Fatoş'tu... Garip filminin yıldızı Ece Alton'un son halini gören gözlerine inanamadı!
Yaşına rağmen yaptığı oyunculukla dönemin en iyi çocuk oyuncularından biri olmayı başaran Fatoş yani Ece Alton'un, Kemal Sunal ile rol aldığı Garip filmi, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor. İlk başrolünü Kemal Sunal'la paylaşmış çocuk oyunculardan Ece Alton'un son hali merak konusu oldu. "Garip" filmindeki 'Fatoş' karakteriyle hafızalara kazınan Ece Alton bakın şimdilerde ne yapıyor.
Filmde oyunculuğu ile dikkat çeken çocuk oyuncu Fatoş yani Ece Alton'un kim olduğu ve şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.
"Babam mimar, annem piyanist. Ben ise enerjisi yüksek bir çocuktum, çok da televizyon seyredilmeyen ama annemin işten dönünce bana uzun uzun kitap okuduğu bir evdeydim. Bazı sabahlar, farklı karakterleri oynayarak kahvaltıya inerdim, böyle çok eğlendiğimi hatırlıyorum. Annemin bir arkadaşının dikkatini çekmişti bu durum ve 'Bir deneme çekimine mi gitseniz?' demişti.