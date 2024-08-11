Kemal Sunal'ın Hülya'sıydı... Hanzo'nun seksi doktoru Meral Zeren'in son hali yürek sızlattı: 'Yıllar Yeşilçam güzeline acımasız davranmış''

Türk sinemasının kalbinde yer eden Yeşilçam, unutulmaz filmleri ve yetenekli oyuncularıyla hafızalarda yerini koruyor. Bu efsanevi dönemin en parlak yıldızlarından biri olan Meral Zeren de, "Şaşkın Damat", "Hanzo", "Salako", "Köyden İndim Şehire" ve "Salak Milyoner" gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle gönüllerde taht kurmuştu. Özellikle Kemal Sunal ile olan uyumlu partnerliğiyle hafızalara kazınan Zeren, güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çekiyordu. Ancak yıllar herkese aynı şekilde acımasız davranıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan son fotoğraflarıyla gündeme gelen Meral Zeren'in değişimi, sevenlerini derinden üzdü.