Kemal Sunal'ın Hülya'sıydı... Hanzo'nun seksi doktoru Meral Zeren'in son hali yürek sızlattı: 'Yıllar Yeşilçam güzeline acımasız davranmış''

Türk sinemasının kalbinde yer eden Yeşilçam, unutulmaz filmleri ve yetenekli oyuncularıyla hafızalarda yerini koruyor. Bu efsanevi dönemin en parlak yıldızlarından biri olan Meral Zeren de, "Şaşkın Damat", "Hanzo", "Salako", "Köyden İndim Şehire" ve "Salak Milyoner" gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle gönüllerde taht kurmuştu. Özellikle Kemal Sunal ile olan uyumlu partnerliğiyle hafızalara kazınan Zeren, güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çekiyordu. Ancak yıllar herkese aynı şekilde acımasız davranıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan son fotoğraflarıyla gündeme gelen Meral Zeren'in değişimi, sevenlerini derinden üzdü.
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Hanzo, tekrar gündeme gelerek eski günleri hatırlattı. Filmdeki karakterler kadar, canlandıran oyuncular da hafızalara kazınmıştı. Bunlardan biri de Hanzo'nun güzel doktoru rolüyle gönülleri fetheden Meral Zeren'di.
Bir döneme damga vuran Yeşilçam sinemasının unutulmaz isimlerinden Meral Zeren, zamanın acımasız yüzünden nasibini aldı. "Hanzo", "Salako", "Şaşkın Damat", "Köyden İndim Şehire", "Salak Milyoner" gibi efsane yapımlarda Kemal Sunal'ın en güzel partnerlerinden biri olan Meral Zeren'in son hali, sevenlerini derinden üzdü.
Güzelliğiyle bir dönemin ikonik isimleri arasına adını yazdıran Meral Zeren, canlandırdığı naif ve güzel karakterlerle hafızalara kazınmıştı. Özellikle Kemal Sunal ile olan uyumu ve başarılı performansıyla Yeşilçam'ın en sevilen ikililerinden biri olmuşlardı. "Hanzo" filmindeki Doktor Hülya ve "Salako" filmindeki Emine rolleri, Zeren'in oyunculuk kariyerinin zirve noktalarından sadece birkaçıydı.