Kemal Sunal'ın güzeller güzeli Eminesi'ydi Salako'nun yıldızı Meral Zeren’in son hali yürek burktu: "Yıllar Yeşilçam güzeline hiç acımamış"

13 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ

Diyarbakırlı bir ailenin kızı olarak 6 Haziran 1956 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Meral Zeren... Henüz 13 yaşındayken sahnelere çıkıp şarkıcılık yapmaya başladı ve dönemin ünlü yönetmenleri Atıf Yılmaz ve Memduh Ün tarafından şarkı söylerken keşfedildi.