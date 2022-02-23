Kemal Sunal'ın güzeller güzeli Eminesi'ydi Salako'nun yıldızı Meral Zeren’in son hali yürek burktu: "Yıllar Yeşilçam güzeline hiç acımamış"
Kemal Sunal'ın güzeller güzeli Eminesi'ydi, Salako'nun yıldızı Meral Zeren'in son hali yürek burktu, görenler, "Yıllar Yeşilçam güzeline hiç acımamış" yorumu yaptı. Usta oyuncu Kemal Sunal ve Meral Zeren'in başrol paylaştığı 1974 yapımı Salako Türk sinemasının efsane filmlerinden biri. Kadrosunda İhsan Yüce, Talat Gözbak, Kamran Usluer gibi oyuncuların yer aldığı dizide Emine karakterini canlandıran Zeren merak konusu oldu. Döneme güzelliğiyle adını altın harflerle yazdıran Meral Zeren'in şimdilerde ne yaptığı merak edenler, Yeşilçam'a damga vuran oyuncunun son haliyle şoke oldu.
23.02.2022 14:15 - Son Güncelleme: 23.02.2022 14:15
"YILLAR YEŞİLÇAM GÜZELİNE HİÇ ACIMAMIŞ"
Kemal Sunal'ın güzeller güzeli Eminesi'ydi, Salako'nun yıldızı Meral Zeren'in son hali yürek burktu...
Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde "Önce Sev Sonra Vur" adlı film ile oyunculuğa başlayan Zeren, özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Salako ve Şaşkın Damat filmleriyle hafızalara kazındı.
Yeşilçam yıldızı, yönetmenliğini Atıf Yılmaz üstlendiği, senaryosunu Sadık Şendil ve Ertem Eğilmez'in kaleme aldığı, 1974 yapımı Salako'nun televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi.