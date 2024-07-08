Kemal Sunal'ın Emine'siydi... Salako'nun güzel yıldızı Meral Zeren'in son hali yürekleri sızlattı: 'Yıllar Yeşilçam güzelini heba etmiş'

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal ile başrolleri paylaştığı "Salako" filmiyle hafızalara kazınan Meral Zeren, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Güzelliğiyle dönemine damga vuran Zeren'in son hali, sevenlerini derinden üzdü. Kemal Sunal'ın canlandırdığı saf ve temiz kalpli Salako karakterinin Emine'si Meral Zeren, filmdeki performansıyla ve güzelliğiyle adından söz ettirmişti. İhsan Yüce, Talat Gözbak, Kamran Usluer gibi usta isimlerin de rol aldığı film, Türk sinema tarihinde unutulmazlar arasında yerini aldı.
Bir döneme damga vuran Yeşilçam sinemasının unutulmaz isimlerinden Meral Zeren, zamanın acımasız yüzünden nasibini aldı. "Hanzo", "Salako", "Şaşkın Damat", "Köyden İndim Şehire", "Salak Milyoner" gibi efsane yapımlarda Kemal Sunal'ın en güzel partnerlerinden biri olan Meral Zeren'in son hali, sevenlerini derinden üzdü.
Güzelliğiyle bir dönemin ikonik isimleri arasına adını yazdıran Meral Zeren, canlandırdığı naif ve güzel karakterlerle hafızalara kazınmıştı. Özellikle Kemal Sunal ile olan uyumu ve başarılı performansıyla Yeşilçam'ın en sevilen ikililerinden biri olmuşlardı. "Hanzo" filmindeki Doktor Hülya ve "Salako" filmindeki Emine rolleri, Zeren'in oyunculuk kariyerinin zirve noktalarından sadece birkaçıydı.
Diyarbakırlı bir ailenin kızı olarak 6 Haziran 1956 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Meral Zeren, 13 yaşındayken sahnelere çıkıp şarkıcılık yapmaya başladı ve dönemin ünlü yönetmenleri Atıf Yılmaz ve Memduh Ün tarafından şarkı söylerken keşfedildi.