Kemal Sunal'ın Emine'siydi... Salako'nun güzel yıldızı Meral Zeren'in son hali yürekleri sızlattı: 'Yıllar Yeşilçam güzelini heba etmiş'

1 Bir döneme damga vuran Yeşilçam sinemasının unutulmaz isimlerinden Meral Zeren, zamanın acımasız yüzünden nasibini aldı. "Hanzo", "Salako", "Şaşkın Damat", "Köyden İndim Şehire", "Salak Milyoner" gibi efsane yapımlarda Kemal Sunal'ın en güzel partnerlerinden biri olan Meral Zeren'in son hali, sevenlerini derinden üzdü.

2 Güzelliğiyle bir dönemin ikonik isimleri arasına adını yazdıran Meral Zeren, canlandırdığı naif ve güzel karakterlerle hafızalara kazınmıştı. Özellikle Kemal Sunal ile olan uyumu ve başarılı performansıyla Yeşilçam'ın en sevilen ikililerinden biri olmuşlardı. "Hanzo" filmindeki Doktor Hülya ve "Salako" filmindeki Emine rolleri, Zeren'in oyunculuk kariyerinin zirve noktalarından sadece birkaçıydı.