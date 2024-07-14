Kemal Sunal'ın efsanesi Tokatçı'nın Emine'siydi... Yeşilçam'ın güzel yıldızı Nazan Saatçi'nin son halini gören inanamadı: '18'liklere taş çıkarır'

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden "Tokatçı"da Kemal Sunal ile başrolü paylaşan ve canlandırdığı Emine karakteriyle Türk halkının gönlünde taht kuran Nazan Saatçi, yıllar sonra yeniden gündeme oturdu. Şimdilerde 66 yaşında olan usta oyuncunun son hali, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Saatçi'nin son paylaşımları, adeta zamanı durdurduğunu gözler önüne seriyor. Gençlik güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen başarılı oyuncu, görenleri kendine hayran bırakıyor.