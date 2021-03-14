Kemal Sunal'ın efsane filmi 'İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sıydı... 61 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Harika Avcı'nın son haline bakın!

Asıl adı Nermin Ocak olan Harika Avcı, 1960 İzmir doğumlu. Hikayesi gerçekten filmlere konu olacak kadar ilginç. Ortaokulu bıraktıktan sonra bir fabrikada işçi olarak çalışıyor. Bir gün annesiyle çarşı pazar gezerken ünlü bir reklamcı kendisini görüp sekreteri olmasını istiyor. Bu noktadan sonra da hayatı değişiyor zaten... Reklamcı, İzmir'in o dönem en tanınan ajans sahibi isimlerinden Ahmet Gül. Asıl olay, bir gün şirketin telefonunu açmasıyla başlıyor. Karşıdaki kişi "Sesin ne kadar da güzel, seninle tanışmak isterim" diyor