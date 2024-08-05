Kemal Sunal'ın beşik kertmesi Hatice'ydi... Şark Bülbülü'nün güzel yıldızı Ayşen Cansev'in son hali yürekleri sızlattı: 'Yıllar Yeşilçam güzelini heba etmiş'

Türk sinemasının unutulmaz komedi filmlerinden Şark Bülbülü, Kemal Sunal, Dinçer Çekmez ve Ayşen Gruda gibi efsane isimleri buluşturmuştu. Filmde Şaban'ın (Kemal Sunal) beşik kertmesi Hatice'yi canlandıran Ayşen Cansev ise o zamanlar küçük bir çocuktu. Şimdilerde 69 yaşında olan Cansev'in son hali, "zaman acımasız" dedirtti. Yıllar içinde birçok Yeşilçam yıldızının değişimi bizleri şaşırtırken, Şark Bülbülü'nün yıldızı Ayşen Cansev de bu değişimden nasibini almış gibi görünüyor. Cansev'in son hali, yılların üzerinden nasıl geçtiğini gözler önüne seriyor.
Yıllara meydan okuyan Türk sinemasının efsane komedisi Şark Bülbülü, her ekrana geldiğinde bizleri geçmişe götürmeye devam ediyor.
Kemal Sunal'ın unutulmaz Şaban karakterine hayat verdiği filmde, dikkat çeken isimlerden biri de Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ydi.
O genç kızı canlandıran Ayşen Cansev'i ise bugün görenler tanıyamıyor!