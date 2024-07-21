Kemal Sunal'ın aşkı Selma'ydı... Şaban Oğlu Şaban'ın yıldızı Sevda Aktolga'nın son halini gören tanıyamıyor: 'Yeşilçam güzeline ne olmuş böyle'

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Şaban Oğlu Şaban filmi, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi efsane isimleri bir araya getirmişti. Filmde Şaban ve Ramazan'ı peşinden koşturan "Selma" karakterini canlandıran Sevda Aktolga da, güzelliğiyle hafızalara kazınmıştı. Son haliyle yeniden gündeme gelen Sevda Aktolga'nun fotoğrafları görenler "Yeşilçam güzeline yıllar acımamış" yorumlarında bulunuyor.