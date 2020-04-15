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Kemal Sunal ve Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'nda küçük İbrahim'di! Bir de son haline bakın

Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filmiyle Yeşilçam'a damga vuran Hüsnü Yıldız, kapıcı Seyid'in oğlu İbraan karakterine hayat vermişti. Bir zamanların çocuk oyuncusunun değişimi şok etti... Yeşilçam efsaneleri arasında yerini alan Kapıcılar Kralı hala izleyenleri güldürmeyi başarıyor. Efsane replikleri ve sahneleriyle hafızalarda yerini koruyan Kemal Sunal'ın kapıcı Seyyid karakterini canlandırdığı filmde göze çarpan isimlerden biri de Kapıcı Seyyid'in oğlu İbraam'dı. İbraam rolünü canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali ise şaşkına çeviriyor.

15.04.2020 18:32 - Son Güncelleme: 15.04.2020 18:33
Kemal Sunal ve Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'nda küçük İbrahim'di! Bir de son haline bakın

Kemal Sunal'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'nda evin küçükk oğlu İbrahim'i canlandıran Hüsnü Yıldız şimdilerde neler yapıyor dersiniz. İşte başta Kapıcılar Kralı'nın İbrahim'i olmak üzere çocuk yıldızların değişimi.

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Kemal Sunal ve Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'nda küçük İbrahim'di! Bir de son haline bakın

ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

Sinan Dağ

Kemal Sunal ve Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'nda küçük İbrahim'di! Bir de son haline bakın
Kemal Sunal ve Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'nda küçük İbrahim'di! Bir de son haline bakın

Volkan Demirok

Kemal Sunal ve Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'nda küçük İbrahim'di! Bir de son haline bakın
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