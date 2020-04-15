Kemal Sunal ve Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'nda küçük İbrahim'di! Bir de son haline bakın
Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filmiyle Yeşilçam'a damga vuran Hüsnü Yıldız, kapıcı Seyid'in oğlu İbraan karakterine hayat vermişti. Bir zamanların çocuk oyuncusunun değişimi şok etti... Yeşilçam efsaneleri arasında yerini alan Kapıcılar Kralı hala izleyenleri güldürmeyi başarıyor. Efsane replikleri ve sahneleriyle hafızalarda yerini koruyan Kemal Sunal'ın kapıcı Seyyid karakterini canlandırdığı filmde göze çarpan isimlerden biri de Kapıcı Seyyid'in oğlu İbraam'dı. İbraam rolünü canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali ise şaşkına çeviriyor.
15.04.2020 18:32
- Son Güncelleme: 15.04.2020 18:33
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