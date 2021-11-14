Kemal Sunal ile aynı sahneyi paylaşmıştı! İnek Şaban'ın Ayşe'si Saadet Gürses yıllar sonra ortaya çıktı! Estetik mi doğal hali mi...
Dokunmayın Şabanıma, Patroniçe, İyi Aile Çocuğu gibi dizilerde rol alan Saadet Gürses özellikle İnek Şaban filminde canlandırdığı 'Ayşe' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Usta oyuncunun son halini görenler şaştı kaldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Gürses'in değişimi 'bu kadarı da olmaz' dedirtti. 60 yaşındaki oyuncunun şimdiki hali 'estetik' iddialarını ortaya çıkardı.
14.11.2021 21:25
- Son Güncelleme: 14.11.2021 21:25
Kemal Sunal ile bir çok filmde aynı sahneyi paylaşan Saadet Gürses yıllar sonraki haliyle kafaları karıştırdı. Gürses'in son halini görenler estetik mi doğal hali mi bilemedi. Bir dönem kanser tedavisi gören Gürses gözlerden uzak hayat yaşarken, sağlığına kavuştuktan sonra yeniden gün yüzüne çıktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla herkesi şaşırdan usta oyuncu güzelliği ile büyüledi.
1961 doğumlu olan Saadet Gürses, 35 yıllık sanat hayatına 300'e yakın film sığdırdı. Oyunculuğun yanı sıra bir dönem de şarkıcılık yapmış hatta albüm de çıkarmıştı.