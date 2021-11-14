Kemal Sunal ile aynı sahneyi paylaşmıştı! İnek Şaban’ın Ayşe’si Saadet Gürses yıllar sonra ortaya çıktı! Estetik mi doğal hali mi...

Kemal Sunal ile bir çok filmde aynı sahneyi paylaşan Saadet Gürses yıllar sonraki haliyle kafaları karıştırdı. Gürses'in son halini görenler estetik mi doğal hali mi bilemedi. Bir dönem kanser tedavisi gören Gürses gözlerden uzak hayat yaşarken, sağlığına kavuştuktan sonra yeniden gün yüzüne çıktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla herkesi şaşırdan usta oyuncu güzelliği ile büyüledi.