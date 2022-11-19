Kemal Sunal efsanesi Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu çıka çıka bakın kim çıktı! Oğlu da babası gibi oyuncu çıktı
Yeşilçam'da Kemal Sunal filmlerinde karşımıza Gardrop Fuat, Barut Osman rolleriyle çıkan Ünal Gürel, Yeşilçam'ın sevilen oyuncuları arasında... Unutulmaz filmlerde oynayan ve özellikle Gardrop Fuat rolüyle hafızalara kazınan Ünal Gürel yıllar sonra tekrar gündeme geldi. 2002 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncu iri cüssesi, sinirli halleri ve pala bıyığıyla hafızalara kazınmıştı. Yeşilçam'ın yıldız ismi Ünal Gürel'in oğlu da kendisi gibi ünlü bir isim çıktı.
19.11.2022 12:50 - Son Güncelleme: 19.11.2022 12:50
Yeşilçam filmlerinin sevilen ismi Ünal Gürel...Bugüne kadar onlarca filmde rol aldı. Gardrop Fuat filminde Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Ünal Gürel'in memleketi bir kez daha sosyal medya gündeminde... Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman, Kerpeten Hüsnü… Ünal Gürel onlarca sevilen karaktere hayat verdi.
Tiyatronun dışında, 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yaptı. Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Komedi ağırlıklı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol almıştır.