Kemal Doğulu’nun gözde yarışmacısıydı! Cinsiyetini değiştiren İşte Benim Stilim yarışması Neslihan Doğrusöz bakın şimdi ne yapıyor

Bir dönem Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Ivana Sert, Nur Yerlitaş, Hakan Akkaya, Neslihan Yargıcı ve Kerimcan Durmaz'ın jürilik yaptığı İşte Benim Stilim yarışmasında adını duyurmuştu. Neslihan Doğrusöz radikal bir kararla 2019 yılında cinsiyet değişikliği için ameliyat masasına yatmıştı. Yıllar sonra görenlerin ağzı açık kaldı. Cinsiyetini değiştiren İşte Benim Stilim'in eski yarışması Neslihan Doğrusöz (yeni adıyla Doruk) bakın şimdi ne yapıyor....