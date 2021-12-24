Kemal Doğulu'nun gözde yarışmacısıydı! Cinsiyetini değiştiren İşte Benim Stilim yarışması Neslihan Doğrusöz bakın şimdi ne yapıyor
İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Neslihan Doğrusöz'ün cinsiyet değiştirdikten sonraki halini görenler tanıyamadı. Bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan moda yarışmasında tanınan Doğrusöz sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Ameliyat olduktan sonra adını Doruk yapan eski yarışmacı erkek olduğunu daha 5 yaşındayken anladığını söyledi. Bir röportajında 'Dedemin traş takımıyla oynuyordum, yüzüme köpük sürüyordum' dedi. İşte Neslihan Doğrusöz'ün son hali...
24.12.2021 12:22
- Son Güncelleme: 24.12.2021 12:22
Bir dönem Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Ivana Sert, Nur Yerlitaş, Hakan Akkaya, Neslihan Yargıcı ve Kerimcan Durmaz'ın jürilik yaptığı İşte Benim Stilim yarışmasında adını duyurmuştu. Neslihan Doğrusöz radikal bir kararla 2019 yılında cinsiyet değişikliği için ameliyat masasına yatmıştı. Yıllar sonra görenlerin ağzı açık kaldı. Cinsiyetini değiştiren İşte Benim Stilim'in eski yarışması Neslihan Doğrusöz (yeni adıyla Doruk) bakın şimdi ne yapıyor....
Neslihan Doğrusöz adıyla iddialı yarışmacılar arasında yer alan yarışmacı cinsiyetini değiştirdikten sonra sık sık son halleriyle gündeme geliyor.