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Kazım Koyuncu’nun kardeşi Niyazi Koyuncu’nun sır gibi sakladığı eşine bakın! Gören hayran kaldı güzelliğiyle mest etti

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, Şarkılar Bizi Söyler bayram özel programında yer almasının ardından gündem oldu. Sesi ve seslendirdiği şarkılarla programa damga vuran sanatçının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Artvin ilinin Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy'de dünyaya gelen ünlü şarkıcının özellikle ailesi merak edildi. Koyuncunun gözünden sakındığı güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte Niyazi Koyuncu'nun sır gibi sakladığı eşi...

11.07.2022 22:03 - Son Güncelleme: 11.07.2022 22:03
Kazım Koyuncu’nun kardeşi Niyazi Koyuncu’nun sır gibi sakladığı eşine bakın! Gören hayran kaldı güzelliğiyle mest etti

Karadeniz müziğinin sembol isimlerinden Kâzım Koyuncu'nun kardeşi olarak da bilinen Niyazi Koyuncu, Şarkılar Bizi Söyler bayram özel programında yer almasının ardından gündem oldu.

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Kazım Koyuncu’nun kardeşi Niyazi Koyuncu’nun sır gibi sakladığı eşine bakın! Gören hayran kaldı güzelliğiyle mest etti

Sesi ve seslendirdiği şarkılarla programa damga vuran sanatçının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kazım Koyuncu’nun kardeşi Niyazi Koyuncu’nun sır gibi sakladığı eşine bakın! Gören hayran kaldı güzelliğiyle mest etti

Kalabalığın önünde ilk kez şarkı söylemesi Eskişehir'de bir tesadüfle başlayan ve daha sonra "Seritana" (Karanlıktaki Ӏşık) adlı etnik müzik grubunu kuran Koyuncu'nun özellikle ailesi merak edildi.

Kazım Koyuncu’nun kardeşi Niyazi Koyuncu’nun sır gibi sakladığı eşine bakın! Gören hayran kaldı güzelliğiyle mest etti

Koyuncunun gözünden sakındığı güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı.

Kazım Koyuncu’nun kardeşi Niyazi Koyuncu’nun sır gibi sakladığı eşine bakın! Gören hayran kaldı güzelliğiyle mest etti

İşte başta Niyazi Koyuncu olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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