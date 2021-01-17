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Kazancıyla dudak uçuklatan Dwayne Johnson'ın malikanesi yok pahasına gidiyor! Evi görenlerin ağzı açık kaldı

Kazancıyla dudak uçuklatan Dwayne Johnson'ın malikanesi yok pahasına gidiyor! "Dünyanın en çok kazanan aktörü" olan Dwayne Johnson, geniş bir arazi üzerine inşa edilmiş olan havuzlu çiftlik evini satın aldığına oranla hatırı sayılır bir indirimle satılığa çıkardı. İşte 'En çok kazanan aktör' ünvanına sahip olan Dwayne Johnson'ın evi...

17.01.2021 12:01 - Son Güncelleme: 17.01.2021 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





