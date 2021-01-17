Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Kazancıyla dudak uçuklatan Dwayne Johnson'ın malikanesi yok pahasına gidiyor! Evi görenlerin ağzı açık kaldı

Kazancıyla dudak uçuklatan Dwayne Johnson'ın malikanesi yok pahasına gidiyor! Evi görenlerin ağzı açık kaldı

Kazancıyla dudak uçuklatan Dwayne Johnson'ın malikanesi yok pahasına gidiyor! "Dünyanın en çok kazanan aktörü" olan Dwayne Johnson, geniş bir arazi üzerine inşa edilmiş olan havuzlu çiftlik evini satın aldığına oranla hatırı sayılır bir indirimle satılığa çıkardı. İşte 'En çok kazanan aktör' ünvanına sahip olan Dwayne Johnson'ın evi...

17.01.2021 12:01 - Son Güncelleme: 17.01.2021 12:29
Kazancıyla dudak uçuklatan Dwayne Johnson'ın malikanesi yok pahasına gidiyor! Evi görenlerin ağzı açık kaldı

Hollywood'un en zengin oyuncuları 2020'de de servetlerine servet katmaya devam etti. Kazancıyla dudak uçuklatan Dwayne Johnson geniş bir arazi üzerine inşa edilmiş olan havuzlu çiftlik evini satışa çıkardı. Üstelik de satın aldığına oranla hatırı sayılır bir indirimle.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kazancıyla dudak uçuklatan Dwayne Johnson'ın malikanesi yok pahasına gidiyor! Evi görenlerin ağzı açık kaldı

9 milyon dolara satın aldığı evi 7.5 milyon dolara satışa sunan oyuncunun, Atlanta'nın kırsalındaki çiftlik evinde at yetiştirmek için özel bölüm ve binicilik için de özel bir arazi yer alıyor.

Kazancıyla dudak uçuklatan Dwayne Johnson'ın malikanesi yok pahasına gidiyor! Evi görenlerin ağzı açık kaldı

Dwayne Johnson'ın satışa çıkardığı malikanenin ceviz ağacından yer döşemeleri, yüksel tavanları, oturma odasında da taştan bir şömine bulunuyor. Ahşap ve taşı bir araya getiren yapıda sekiz yatak odası, büyük bir kütüphane, bir mahzen, tuzlu su havuzu da var.

Kazancıyla dudak uçuklatan Dwayne Johnson'ın malikanesi yok pahasına gidiyor! Evi görenlerin ağzı açık kaldı

Johnson'ın elden çıkarmaya karar verdiği mülkün ana binasının yanında bir de çok sayıda kişinin kalabileceği konuk evi bulunuyor. Bu konuk evinin altı yatak odası var.

Kazancıyla dudak uçuklatan Dwayne Johnson'ın malikanesi yok pahasına gidiyor! Evi görenlerin ağzı açık kaldı

Satışa çıkarılan mülkün bir başka dikkat çekici özelliği de sahip olduğu özel bir yapay göl. Mülkün içindeki şef mutfağın yanı sıra bahçede de yaz günleri için bir açık hava mutfağı yer alıyor.

DİĞER GALERİLER