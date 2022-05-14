Vav TV İzle
Haberler Magazin Kaynana gelinin üzerine yürüdü! Fenomen yarışmada 'Etkisiz Eleman' kavgası! Nursel Ergin'in ağladığı programda olay çıktı! Miyase...

Kaynana gelinin üzerine yürüdü! Fenomen yarışmada 'Etkisiz Eleman' kavgası! Nursel Ergin'in ağladığı programda olay çıktı! Miyase...

Fenomen yarışmada 'Etkisiz Eleman' kavgası! Kaynana gelinin üzerine yürüdü! Nursel Ergin'in ağladığı programda olay çıktı! Miyase'ye yapılanlar kaynanasını çok sinirlendi. Kimse bu kadarını beklemiyordu. Gelinlerin 'Teneke liste' ve 'Altın liste' diye tahtaya yazı yazmalarının sonucu ağır oldu. Miyase'nin adını altın listeden silen Senanur geline kayınvalide Sevilay'dan tepki gecikmedi.

14.05.2022 11:47 - Son Güncelleme: 14.05.2022 11:47
Kaynana gelinin üzerine yürüdü! Fenomen yarışmada ’Etkisiz Eleman’ kavgası! Nursel Ergin’in ağladığı programda olay çıktı! Miyase...

Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında olaylı bir gün yaşandı. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlana yemek yarışmasında haftanın finalinde tansiyon yükseldi. Miyase'ye 'Etkisiz eleman' diyen Senanur'a ilk tepki kaynana Sevilay çileden çıktı. Miyase'yi savunan Sevilay Hanım ortalığı inletti. Senanur gelin Miyase'nin adını da tahtadan silinde Sevilay Hanım iyice delirdi. İşte o anlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kaynana gelinin üzerine yürüdü! Fenomen yarışmada ’Etkisiz Eleman’ kavgası! Nursel Ergin’in ağladığı programda olay çıktı! Miyase...

Geçtiğimiz günlerde Miyase, kaynanası Sevilay Hanım ile yaşadığı problemlerden dolayı üvey kaynanası ile yarışmaya devam etmek istediğini açıklamış ve bu istek sonrası Sevilay Hanım ile büyük bir tartışmanın içine girmişti.

Kaynana gelinin üzerine yürüdü! Fenomen yarışmada ’Etkisiz Eleman’ kavgası! Nursel Ergin’in ağladığı programda olay çıktı! Miyase...

Sunucu Nursel Ergin, sevdiği iki kişinin tartışmasına fazla dayanamamış ve ağlayarak stüdyoyu terk etmişti.

Kaynana gelinin üzerine yürüdü! Fenomen yarışmada ’Etkisiz Eleman’ kavgası! Nursel Ergin’in ağladığı programda olay çıktı! Miyase...

Fenomen yarışmada olaylar bitmiyor.

Kaynana gelinin üzerine yürüdü! Fenomen yarışmada ’Etkisiz Eleman’ kavgası! Nursel Ergin’in ağladığı programda olay çıktı! Miyase...

Bu kez Miyase ve Sevilay Hanım Sedanur geline karşı birleşti.

SON DAKİKA