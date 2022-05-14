Kaynana gelinin üzerine yürüdü! Fenomen yarışmada 'Etkisiz Eleman' kavgası! Nursel Ergin'in ağladığı programda olay çıktı! Miyase...
Fenomen yarışmada 'Etkisiz Eleman' kavgası! Kaynana gelinin üzerine yürüdü! Nursel Ergin'in ağladığı programda olay çıktı! Miyase'ye yapılanlar kaynanasını çok sinirlendi. Kimse bu kadarını beklemiyordu. Gelinlerin 'Teneke liste' ve 'Altın liste' diye tahtaya yazı yazmalarının sonucu ağır oldu. Miyase'nin adını altın listeden silen Senanur geline kayınvalide Sevilay'dan tepki gecikmedi.
14.05.2022 11:47 - Son Güncelleme: 14.05.2022 11:47
Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında olaylı bir gün yaşandı. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlana yemek yarışmasında haftanın finalinde tansiyon yükseldi. Miyase'ye 'Etkisiz eleman' diyen Senanur'a ilk tepki kaynana Sevilay çileden çıktı. Miyase'yi savunan Sevilay Hanım ortalığı inletti. Senanur gelin Miyase'nin adını da tahtadan silinde Sevilay Hanım iyice delirdi. İşte o anlar...
Geçtiğimiz günlerde Miyase, kaynanası Sevilay Hanım ile yaşadığı problemlerden dolayı üvey kaynanası ile yarışmaya devam etmek istediğini açıklamış ve bu istek sonrası Sevilay Hanım ile büyük bir tartışmanın içine girmişti.
Sunucu Nursel Ergin, sevdiği iki kişinin tartışmasına fazla dayanamamış ve ağlayarak stüdyoyu terk etmişti.