Kayınvalidesi 'ilişkilerini onaylıyorum' demişti! Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ev'leniyor! 4 aylık taze çift...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve müzik dünyasının yükselen yıldızı Mert Demir'in ilişkisi hız kesmeden devam ediyor. Reklam aşkı söylentilerine rağmen, çiftin arasındaki bağ her geçen gün güçleniyor. Hisarüstü'nde birlikte görüntülenen Sarıkaya ve Demir, samimi anlarıyla dikkat çekti.