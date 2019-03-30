Kayınvalide kızdı, Beren Saat hastaneye kaldırıldı! Kenan Doğulu'nun annesi Beren Saat'e neler söyledi?

Beren Saat, dün öğle saatlerinde Kuruçeşme'deki bir markette kayınvalidesi Serpil Doğulu ile karşılaştı. İddiaya göre Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu, Beren Saat'in Instagram paylaşımlarına kızdı ve sesler bir anda yükseldi. Bir başka iddiaya göre de Beren Saat, bu olay yaşandıktan sonra gece Atiye dizisinin setinde fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

30.03.2019 16:32 - Son Güncelleme: 30.03.2019 16:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





