Kayınvalide kızdı, Beren Saat hastaneye kaldırıldı! Kenan Doğulu'nun annesi Beren Saat'e neler söyledi?
Beren Saat, dün öğle saatlerinde Kuruçeşme'deki bir markette kayınvalidesi Serpil Doğulu ile karşılaştı. İddiaya göre Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu, Beren Saat'in Instagram paylaşımlarına kızdı ve sesler bir anda yükseldi. Bir başka iddiaya göre de Beren Saat, bu olay yaşandıktan sonra gece Atiye dizisinin setinde fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...
30.03.2019 16:32
- Son Güncelleme: 30.03.2019 16:32
Beren Saat, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kuruçeşme'deki bir markette kaynanası Serpil Doğulu ile karşılaştı. Ancak iddiaya göre bu karşılaşma pek hoş geçmedi. Birbirlerine seslerini yükselten gelin - kaynana, etraflati müşterilerin kendilerini izlediğini fark edince tartışmayı sonlandırdı.
Ünlü oyuncu Beren Saat'in dün gece Atiye dizisinin setinde fenalaştığı ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İşte olayların gelişmesi...
MARKETTE TARTIŞTILAR
Önceki gün öğle saatlerinde Kuruçeşme'deki markete gidenler, büyük bir şok yaşadı... Bir süredir Kenan Doğulu ile evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Beren Saat, tek başına markette alışverişe koyuldu.
Ünlü oyuncu, reyonları gezerken popçu eşinin annesi Serpil Doğulu ile denk geldi. Dedikoduya göre; müşteriler, gelin ile kaynananın sıcak bir sohbete koyulmasını beklerken tam tersi bir manzarayla karşılaştı.
İddialara göre Beran Saat ile Serpil Doğulu, tartışmaya başladı. Birbirlerine seslerini yükselten gelin ile kaynana, diğer müşterilerin kendilerine baktığını fark edince tartışmayı noktaladı.