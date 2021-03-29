Kayahan'ın kızları Aslı Gönül Açar ve ablası Beste Açar'a bakın! Abla - kardeşin güzelliği sosyal medyayı salladı

3 Nisan 2015'te hayata veda eden ve ölümüyle sanat dünyasını derinden sarsan Kayahan'ın bugün doğum günü. Usta sanatçının 46 yaşındaki büyük kızı Beste Açar ve küçük kızı Aslı Gönül Açar'ın annesi İpek Açar Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti. Duygusal paylaşımların ardından Kayahan'ın kızları merak konusu oldu. Özellikle de usta sanatçı hayatını kaybettiğinde henüz küçücük olan kızı Aslı Gönül... Şu an 20 yaşında olan Aslı Gönül ve 46 yaşındaki ablası Beste Açar, doğal güzellikleriyle sosyal medya gündeminde...

29.03.2021 18:03 - Son Güncelleme: 29.03.2021 18:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





