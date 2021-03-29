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Kayahan'ın kızları Aslı Gönül Açar ve ablası Beste Açar'a bakın! Abla - kardeşin güzelliği sosyal medyayı salladı

3 Nisan 2015'te hayata veda eden ve ölümüyle sanat dünyasını derinden sarsan Kayahan'ın bugün doğum günü. Usta sanatçının 46 yaşındaki büyük kızı Beste Açar ve küçük kızı Aslı Gönül Açar'ın annesi İpek Açar Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti. Duygusal paylaşımların ardından Kayahan'ın kızları merak konusu oldu. Özellikle de usta sanatçı hayatını kaybettiğinde henüz küçücük olan kızı Aslı Gönül... Şu an 20 yaşında olan Aslı Gönül ve 46 yaşındaki ablası Beste Açar, doğal güzellikleriyle sosyal medya gündeminde...

29.03.2021 18:03 - Son Güncelleme: 29.03.2021 18:04
Kayahan'ın kızları Aslı Gönül Açar ve ablası Beste Açar'a bakın! Abla - kardeşin güzelliği sosyal medyayı salladı

Kayahan'ın kızları Aslı Gönül Açar ve ablası Beste Açar'a bakın! Abla - kardeşin duru güzelliği sosyal medya gündeminde. Türk pop şarkıcısı, besteci ve söz yazarı olan Kayahan doğum gününde anılıyor. Hayatı boyunca üç kırkbeşlik, bir uzunçalar, 13 kaset ve CD, bir tekli yayımladı. İlk olarak Nilüfer'e verdiği şarkılarla ismini duyurmaya başladı. Nilüfer'in de yorumladığı "Geceler", "Kar Taneleri", "Esmer Günler" gibi şarkılar klasik haline geldi.

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Kayahan'ın kızları Aslı Gönül Açar ve ablası Beste Açar'a bakın! Abla - kardeşin güzelliği sosyal medyayı salladı

Kayahan'ın 2015 yılında hayatını kaybetmesinin ardından besteci Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar'ın Instagram paylaşımının ardından kızı Aslı Gönül merak konusu oldu.

Kayahan'ın kızları Aslı Gönül Açar ve ablası Beste Açar'a bakın! Abla - kardeşin güzelliği sosyal medyayı salladı

Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar da sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımlarıyla dikkat çekti. Kansere yenik düşen usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, oğlu Rüzgar'ın dedesiyle son hallerinden bir kare paylaştı.

Kayahan'ın kızları Aslı Gönül Açar ve ablası Beste Açar'a bakın! Abla - kardeşin güzelliği sosyal medyayı salladı

Kısa sürede gündem olan Kayahan'ın kızları, güzellikleriyle de dikkat çekti. İşte 20 yaşındaki Aslı Gönül Açar ve 46 yaşındaki Beste Açar başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Kayahan'ın kızları Aslı Gönül Açar ve ablası Beste Açar'a bakın! Abla - kardeşin güzelliği sosyal medyayı salladı

GÜZELLİĞİYLE ANNESİNİ SOLLADI!

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül kocaman oldu. 20 yaşında güzel bir genç kız olan Aslı Gönül, annesi İpek Açar'ın Instagram profilinde ortaya çıktı.